Barseghjan pravdepodobne vynechá zvyšok sezóny, zatajil problém. Weiss vychválil Španielov

Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo 4. kole Konferenčnej ligy ťažká úloha. Proti nezdolanému Vallecanu musia bodovať, ak chcú ešte pomýšľať na postup z ligovej fázy.
Trénerovi Vladimírovi Weissovi budú navyše chýbať niektoré opory, no skúsený kormidelník verí, že jeho tímu pomôžu aj diváci. Želá si, aby hráčov po zápase vytlieskali.
Zatajoval mi problém, vraví Weiss
Slovan nenastúpi v najsilnejšom zložení, do skladby kádra zasiahli karty i zranenia: „Sharani Zuberu je zranený, Sandro Cruz má karty, Marko Tolič len začal trénovať. A Kelvin Ofori nie je na súpiske. Ale verím, že vybehne najsilnejšia zostava, ktorú môžeme postaviť. Nemáme toľko hráčov na striedanie smerom hore, ale chceme ísť s ofenzívnou zostavou, hrať rozumne,“ povedal Weiss.
Hrať nebude ani krídelník Tigran Barseghjan, ktorý bude mimo hry dlhšiu dobu. Tréner Slovana týmito informáciami nepotešil priaznivcov „belasých“: „Zatajoval mi nejaký problém, nemohol hrať na 100 percent a až po zápase v Kuopiu mi to povedal.
Chcel totiž veľmi hrať a nepovedal nám to. Bol na vyšetrení, mal tam nález, nemohol šprintovať. Je už týždeň v Španielsku, tam sa lieči. Zrejme bude chýbať do konca sezóny, ale bodaj by nám ešte vedel pomôcť. Ale nevidím to ružovo.“
Po kartovom treste však už bude môcť hrať Vladimír Weiss mladší. „Verím, že podá dobrý výkon a že svojou kvalitou a prítomnosťou nám pomôže. Ak zajtra nastúpi, tak viem, že bude hrať najlepšie ako vie.“
Španielsky futbal Weissovi imponuje
Tréner slovenského majstra označil Rayo za veľmi kvalitný tím a španielsky futbal mu imponuje: „Príde kvalitné mužstvo a verím, že podáme taký výkon, aby nás ľudia vytlieskali. Verím, že tí hráči, ktorí vyjdú na trávnik, splnia taktické pokyny. Vallecano vie hrať rýchlo i takticky.
Pre mňa je španielska liga z pohľadu kvality hry najlepšia na svete a španielska reprezentácia je prakticky nezdolateľná. Rayo má výborné individuality. Musíme podať maximum, chcem hrať aktívne, ale naozaj príde kvalitné mužstvo.
V hlave zostavu mám. Ale v takýchto zápasoch by mal byť mix dravosti a skúsenosti. A mali by hrať aj hráči, ktorí sú takticky skúsení.“
S vedomím, že Slovan potrebuje bodovať, nastúpia na trávnik aj hráči. Krídelník Róbert Mak fanúšikom sľúbil, že on a jeho spoluhráči pôjdu na doraz: „Uvedomujeme si, kto príde a aká sila. Mali sme už analýzu, vieme čo hrajú, že sú silní, je to veľmi dobrý súper.
Všetci si uvedomujeme, že to bude buď alebo, že potrebujeme body, ak chceme pomýšľať na postup. Musíme dať do toho všetko. Myslím si, že sa musíme pozerať sami na seba. Musíme podať oveľa lepší výkon ako v predchádzajúcom zápase.
Doma máme väčšiu silu, diváci nám vedia pomôcť. Ak budem hrať ako zápasy vlani v Lige majstrov, môžeme byť úspešní. Musíme dať nejaký gól a budeme robiť všetko pre to, aby sme žiadny nedostali.“
Verí v podporu fanúšikov
Duel zatiaľ nie je vypredaný, ale takmer 17.000 divákov už vstupenku má. Tréner Weiss verí, že po nedávnych nedorozumeniach s fanúšikmi, ktorí kritizovali hráčov za nevydarené výkony, je už všetko v poriadku:
„Nič hrozné sa nestalo. Niečo som možno povedal v emócii, poznajú ma, nemyslel som to možno tak, ako to vyznelo. Je to za nami, každý má právo na názor. Ja si za chalanmi stojím, bez divákov by sme nedokázali uhrať nejaké výsledky, ktoré sme uhrali. Musíme k tomu prispieť všetci. Hráčom verím, uvidíme, ako to dopadne. S pomocou divákov podáme nadštandard.“
Mal by k tomu pomôcť aj Andraž Šporar, ktorý po opätovnom príchode do Slovana ukazuje, že strieľať góly je jeho silná zbraň. Slovinský kanonier rozhodol aj uplynulý ligový šláger v Skalici.
„Je pre nás veľký prínos aj preto, ako pristupuje k povinnostiam. Vie dať gól, uplynulé zápasy rozhodol on. Ak budeme na neho robiť, tak verím, že sa presadí aj zajtra. Má talent od Boha, narodil sa ako strelec,“ uzavrel tréner Slovana.