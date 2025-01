Slovan má zaujímavých hráčov na prestup. Ak príde lukratívna ponuka, budeme reagovať, vravel Kmotrík

V nedeľu podstúpi mužstvo fyzické testy a v pondelok ráno odletí na sústredenie do Kataru.

Ak bude možnosť posilniť sa už teraz, urobíme to, ak nie, pripravíme si veci na leto, aby sme vo výhľade k novej sezóne mali opäť k dispozícii kvalitnejšie mužstvo,“ vysvetlil generálny riaditeľ klubu.

Zatiaľ však neprebehlo nič konkrétnejšie. Ak by prišla lukratívna ponuka, reagovali by sme aj z pohľadu následného doplnenia kádra. Oveľa viac zásadných prestupov sa však deje v lete. Máme vytypovaných viacero kvalitných hráčov.

"Na jar pôjdeme za naším hlavným cieľom v podobe obhajoby majstrovského titulu. Sme v hre aj v Slovenskom pohári, bolo by pekné, ak by sme aj v ňom uspeli.

"Títo hráči boli počas zimy tiež pod dohľadom. Uvidíme, ako na tom bude Tigran Barseghjan, ešte asi nebude zo začiatku stopercentne k dispozícii. Danylo Ignatenko už dnes s nami trénoval, tam to vyzerá v poriadku.“

Sharani Zuberu mal zdravotné problémy, tiež priletí za nami do Kataru,“ povedal Boris Kitka, asistent trénera, ktorý sa pristavil pri hráčoch, ktorí mali ku koncu jesene zdravotné ťažkosti:

Všetci čelíme novej skúsenosti, preto sa treba veľmi zodpovedne pripraviť aj v tomto krátkom čase. V pondelok odlietame do Kataru, kde sa k nám pripoja Tigran Barseghjan, Cesar Blackman a Guram Kašia.

Belasí majú na 6. až 17. januára naplánované sústredenie v Katare v stredisku Aspire. Na 16. januára je potvrdený duel s miestnym klubom Al-Gharafa. Do programu by mal pribudnúť ešte jeden duel, tiež s jedným z účastníkov katarskej ligy.

Historicky vôbec prvýkrát absolvujú belasí už v januári súťažné zápasy. "Hráči si do bodky splnili individuálne programy, takže dnes sme už začali pripravení.

Prakticky nemáme nábehovú fázu, veľmi rýchlo prejdeme do tej intenzívnej a do zápasov. Budeme sa snažiť na maximum využiť výborné podmienky, ktoré budeme mať v Katare. Veríme, že hráči zostanú zdraví a čo najlepšie sa pripravíme na to, čo nás čaká," dodal Kitka.