Slovan predviedol neuveriteľný obrat. Postup má vo svojich rukách

Konferenčná liga - skupinová fáza, 5. kolo

Vďaka gólom Gurama Kašiu a Erica Ramireza v závere riadneho hracieho času sa výrazne priblížili k postupu do play off, pred záverečným kolom sú na čele tabuľky a 3. novembra budú mať na ihrisku Žalgirisu Vilnius všetko vo vlastných rukách.

Domáci mali väčšinu zápasu navrch, no v závere to už vyzeralo, že postup si zaistí ich súper. V 84. minúte však začal bleskový obrat Kašia a následne využil chybu hosťujúceho brankára Ramirez.

O chvíľu to z diaľky skúsil Lovat a postaral sa o prvý rohový kop svojho tímu, no "belasí" z neho vážnejšie bránku Jurčenka neohrozili. Obrana domácich si s niekoľkými pokusmi o prechod súpera do útoku poradila.

Slovan mal ešte niekoľko šancí, obrane hostí spôsobil dvakrát problémy Zmrhal, v 14. minúte najskôr Jurčenkovi vypadla jeho prudká strela zo strednej vzdialenosti a o chvíľu tesne minul center na hranicu malého vápna.

Do polčasu sa už nič výraznejšie nestalo - Slovan na súperovu obranu nič nevymyslel a Pjunik nedokázal ťažiť zo svojej výraznejšej aktivity v útoku.

II. polčas:

"Belasí" nastúpili do druhého polčasu naplno, do dvoch veľkých šancí sa dostali v priebehu necelých piatich minút. Ako prvý to skúsil Zmhral a vyrazenú loptu mohol poslať do siete kapitán Weiss, ktorý netrafil bránku.