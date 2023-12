Slavia Praha má nového majiteľa. Stal sa ním český miliardár

PRAHA. Český futbalový klub Slavia Praha má nového majiteľa. Miliardár Pavel Tykač odkúpil tím od čínskej spoločnosti CITIC Group.

Jaroslav Tvrdík zostal naďalej vo funkcii predsedu predstavenstva Slavie.

Nový majiteľ by mal mať takmer stopercentný podiel v klube. Celá transakcia a schválenie regulačnými úradmi v Česku a Číne by mali prebehnúť do konca februára.

Obchod by mal dosiahnuť výšku približne dvoch miliárd českých korún (81.721,586 eur), súčasťou dohody je aj kúpa štadiónu v Edene.