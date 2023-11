Zverejnili dátum pohrebu legendárneho Charltona. Sprievod povedie aj popri Old Trafford

Sprievod s rakvou povedie aj popri štadióne Old Trafford. Bývalý anglický reprezentant zomrel 21. októbra v kruhu rodiny vo veku 86 rokov.

"Bohoslužba vzdá hold Bobbymu - manželovi, otcovi, starému otcovi, a samozrejme, jednému z najlepších futbalistov, akých kedy táto krajina mala. Sprievod do katedrály bude prechádzať okolo Old Trafford a poskytne fanúšikom príležitosť na modlitbu a poslednú rozlúčku so skutočnou legendou Manchestru United," uviedol klub vo vyhlásení.