ONLINE: Shelbourne FC - MŠK Žilina dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (odveta)

ŽILINA. Futbalisti Shelbourne FC a MŠK Žilina dnes hrali odvetný zápas druhého kola mládežníckej Ligy majstrov 2025/2026.
Hráči Žiliny do 19 rokov v úvodnom zápase na domácej pôde remizovali s írskym majstrom 2:2.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - Shelbourne FC dnes (LIVE UEFA Youth League 2025/26, streda, LIVE)
UEFA Youth League Osemfinále 2025/2026
05.11.2025 o 20:45
Shelbourne
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Rozhodca: Kuzma (POL).
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu o postup do 3. kola Youth League medzi mužstvami Shelbourne FC a MŠK Žilina.
Úvodný duel na žilinskom trávniku sa skončil nerozhodným výsledkom 2:2, pričom tak víťaz dnešného zápasu postúpi priamo do ďalšieho kola.
Shelbourne sa do mládežníckej Ligy majstrov prepracovalo prvýkrát vo svojej histórii. V úvodnom kole si pritom poradili s Rabotnički Skopje, teda zástupcom Severného Macedónska – 5:0 a 7:1.
Žilina tak bude chcieť potvrdiť rolu favorita, pričom pred dvoma rokmi dokázala zaujať svojou cestou v mládežníckej súťaži. Už v rámci samotného play-off totiž vyradila nemecký Dortmund 2:1, pričom v následnom osemfinále nestačila na Kodaň 1:2 po penaltách.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.