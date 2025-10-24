Nevyplatené mzdy, prázdne tribúny. Anglický klub sa topí v dlhoch a padá na dno

SHEFFIELD. Anglický druholigový futbalový klub Sheffield Wednesday je pre finančné problémy v nútenej správe.
Vedenie Anglickej futbalovej ligy (EFL) mu zároveň podľa pravidiel automaticky odpočítalo dvanásť bodov.
Po viac ako 10 rokoch tak v klube skončil thajský majiteľ Dejphon Chansiri, pod ktorého vedením sa Wednesday dostali do výrazných dlhov.
Chansiri prebral vlastníctvo v marci 2015 s cieľom dostať „sovy“ späť do Premier League prvýkrát od roku 2000.
Najbližšie k postupu boli v máji nasledujúceho roka, keď prehrali až vo finále play off s Hullom City.
Odvtedy klub zažil zostup do tretej ligy i odpočty bodov za finančné problémy aj napriek viacerým injekciám od majiteľa.
Nedostatok prostriedkov sa v tomto roku dotkol výrazne aj hráčov či ďalších pracovníkov klubu.
V uplynulých siedmich mesiacoch nedostali svoje peniaze načas až päťkrát. Klub má v súčasnosti zákaz transferov do uzavretia letného prestupového obdobia 2026, kľúčovou úlohou však momentálne bude pre neho získanie nového investora.
Fanúšikovia protestovali proti majiteľovi počas viacerých zápasov tejto sezóny, niektoré dokonca väčšina bojkotovala. Naposledy v stretnutí proti Middlesbrough, na domácom dueli sa zúčastnila len hŕstka priaznivcov.