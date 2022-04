Tréner povedal, že futbalistky sú príliš emotívne. Za výrok sa ospravedlnil

Na tlačovej konferencii po stretnutí, v ktorom jeho zverenkyne prehrali 0:5 a prišli o šancu na postup, povedal, že futbalistky sú emotívnejšie ako ich mužskí kolegovia, a preto sú náchylnejšie inkasovať viac gólov v krátkom časovom úseku. V stredu sa za to verejne ospravedlnil.

Shiels sa pri svojom kontroverznom vyjadrení odvolával na to, že jeho zverenkyne inkasovali v zápase proti Angličankám štyrikrát v priebehu 27 minút druhého polčasu. V piatkovom stretnutí proti Rakúšankám dokonca dostali tri góly za deväť minút.

Som hrdý na to, že vediem skupinu hráčok, ktoré sú vzormi pre množstvo dievčat aj chlapcov v celej krajine. Stojím za všetkými futbalistkami a som nadšený z toho, že tieto dievčatá a ženy majú stále viac príležitostí pre svoj rozvoj."

Na druhý deň svoje slová korigoval: "Ospravedlňujem sa za to, že moje vyjadrenie vyznelo tak útočne. Včerajší deň bol výnimočný pre ženský futbal v Severnom Írsku.

"Iste ste si všimli, že v ženskom futbale, keď družstvo inkasuje gól, v krátkom časovom úseku inkasuje ďalší. Je to tak preto, lebo ženy sú emotívnejšie ako muži. Takže keď inkasujú, nenesú to veľmi dobre," vyhlásil Shiels po utorkovom dueli.

Shiels sa však nevyhol kritike ani od futbalistov, ktorých predtým tri desaťročia trénoval. Bývalý reprezentant Anglicka a hráč Arsenalu Ian Wright o Shielsovi povedal, že "rozpráva hlúposti". "Vraj ženy sú emotívne? Nevidel ten chlap, ako často som ja plakal na ihrisku?" napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.



Shielsa verejne skritizovala aj Siobhan Chamberlainová, bývala brankárka v anglickej ženskej futbalovej reprezentácii.

"Mal by si uvedomiť, aký odkaz vyslal tými slovami. Všetci vieme, nielen futbalistky, ale aj futbalisti, že päť minút po inkasovaní gólu je vyššia šanca, že inkasujete znova. Neplatí to však len pre ženy, ale aj pre mužov. Generalizovať a tvrdiť to len o ženách je dosť bizarné," povedala pre BBC.