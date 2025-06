Bude to tak lepšie pre obe strany. Ramos sa na MS klubov nechce stretnúť s Realom Madrid

Hoci francúzsky Paríž Saint-Germain nedávno ovládol Ligu majstrov finálovým víťazstvom nad talianskym Interom Miláno (5:0) a úspešne vstúpil aj do svetového šampionátu klubov, keď zdolal Atlético Madrid (4:0), Ramos verí, že práve „biely balet“ je tímom s najväčšími šancami na celkový úspech.

„Real Madrid je vždy favoritom vo veľkých súťažiach. Je to najlepší klub na svete, pre úroveň hráčov aj mentalitu, ktorá je tam roky zakorenená,“ povedal Ramos pred utorkovým zápasom Monterrey proti Interu Miláno.

Bývalý kapitán Realu Madrid, ktorý klub opustil v roku 2021, priznal, že by na turnaji nechcel čeliť svojmu bývalému tímu:

Podľa neho neúspech Madridu v uplynulej sezóne nebol vinou Kyliana Mbappého: „V najbližších piatich až desiatich rokoch by som si stavil, že Kylian získa štyri alebo päť Zlatých lôpt.“

„Xabiho príchod bude zaujímavý, vyhral všetko ako hráč a vie, ako klub funguje. To mu v novej ére môže veľmi pomôcť,“ dodal Ramos.

„Stretnúť sa so starými spoluhráčmi je vždy pekné, ale ak sa tomu vyhneme, bude to lepšie pre obe strany.“ Real Madrid vstúpi do turnaja v stredu v Miami proti saudskoarabskému Al-Hilalu.