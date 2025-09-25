Senzácia z Česka, obhajca pohára vypadol so štvrtoligistom. Zázrak i hanba, píšu médiá

OLOMOUC. Keď v predminulom ročníku Slovnaft Cupu vyradila Devínska Nová Ves z piatej ligy AS Trenčín, bola to veľká senzácia.
O podobný šok sa v Česku postarali futbalisti FK Nové Sady, ktorí zdolali Sigmu Olomouc. Štvrtoligista vyhral 3:2.
„Šok, zázrak, hanba, historické víťazstvo. Každý na to bude pozerať inak,“ píše olomoucky.denik.cz
Predmestie porazilo mesto
Nové Sady sú predmestím Olomouca. Výsledok je o to viac šokujúci, že Sigma je obhajcom trofeje pod názvom MOL Cup.
„Pre domácich išlo o sviatok. Hráči si v deň stretnutia brali dovolenku v práci, aby mohli mať dopoludňajšiu rozcvičku a spoločný obed. Klub nechal postaviť okolo trávnika mobilné tribúny,“ dodáva.
Domáci držali loptu len minimálne, no pozorne bránili a vyrážali do brejkov. Ich taktika slávila úspech.
„Diváci na tribúnach sa bavili o tom, že na domácich bol kurz 33 ku 1,“ píše spomínaný denník.
Postup do osemfinále
Nové Sady po senzačnom víťazstve postúpili už do osemfinále pohárovej súťaže.
„Mali sme šťastie, že sme dali gól zo štandardky na 1:0. Potom ukázala Sigma silu. Boli tam ďalšie situácie, pri ktorých nás fantasticky podržal brankár.
Cez polčas sme si povedali, že budeme hrať na maximum, kým nám budú sily stačiť a buď to zvládneme, alebo dostaneme šestku.
Vďaka domácemu prostrediu sa nám podarilo stav otočiť a i keď Sigma hľadala cesty, dobre sme bránili,“ povedal po zápase domáci tréner Josef Pančochář.
VIDEO: Tréner Sigmy Olomouc po šokujúcej prehre
Hostia v zápase spravili viacero chýb a zahodili množstvo šancí. A preto senzačne prehrali.
„Chýbala nám dôslednosť pri defenzívnych štandardných situáciách. Dostali sme dva góly po odrazoch, a to je neprípustné. Lopta musí letieť preč. Chlapcom som hovoril, že môžeme inkasovať len z brejkov a štandardnej situácie a presne to sa stalo,“ vravel tréner Sigmy Tomáš Janotka.
Hrdinom zápasu bol domáci brankár Zdeněk Kofroň, ktorý si v sezóne 2015/16 zachytal v druhej lige. Vo veku 38 rokov neveril, že niečo podobné ešte zažije.
„Ja som už toľkokrát chcel skončiť, už som staršieho dátumu, ale som rád, že som to ešte vydržal. Rozprávka ale pokračuje, možno dostaneme ešte Spartu a porazíme ich,“ pre irozhlas.cz sa pousmial Kofroň.
FK Nové Sady - SK Sigma Olomouc 3:2 (1:2)
Góly: 17. Fláder, 48. Rolinc, 64. Ambróz - 40. z pen. a 42. Janošek.
Rozhodcovia: Kotala - Kotík, Jurajda. ŽK: Andreev, Raška, Trunda, Ambróz – Huk
Diváci: 1553.
Nové Sady: Kofroň - Raška, Rus, Trunda, Racek - Nemeček (81. Reblian), Fláder (19. Krása), Ždánsky (87. Machálek, Andreev - Rolinc, Ambrož (81. Nguyen). Tréner: Josef Pančochář.
Sigma Olomouc: Hruška - Hadaš, Malý, Huk (K), Dumitrescu (73. Slama) - Kostadinov (65. Baran), Langer - Mikulenka (65. Michez), Janošek, Dolžnikov (46. Šíp) - Tijani (65. Vašulín). Tréner: Tomáš Janotka