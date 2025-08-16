Fanúšik na vozíčku rasisticky urážal súpera. Ten mu to vrátil dvoma gólmi do siete Liverpoolu

LIVERPOL. Úvodný ligový zápas sezóny Liverpoolu proti Bournemouthu bol v piatok na chvíľu prerušený po tom, čo hosťujúci útočník Antoine Semenyo nahlásil rasistické urážky z hľadiska.
Rozhodca Anthony Taylor zastavil hru pri rohovom kope Liverpoolu v 29. minúte, aby incident riešil. K postranným čiaram si zavolal oboch trénerov na krátky brífing.
Následne privolal aj kapitána Liverpoolu Virgila van Dijka a jeho náprotivka z Bournemouthu Adama Smitha k lavičkám na ďalšie inštrukcie. Hra sa obnovila po štyroch minútach.
Po polčase bol na Anfielde fanúšikom prečítaný odkaz proti diskriminácii.
Ghanský reprezentant Semenyo po pokračovaní zápasu dvakrát skóroval a pomohol svojmu tímu vyrovnať, no obhajca titulu Liverpool nakoniec vďaka dvom gólom v závere duelu vyhral 4:2.
„Veľmi nás znepokojuje obvinenie z diskriminácie z časti publika,“ uviedla Anglická futbalová asociácia vo vyhlásení.
„Incidenty tohto druhu nemajú v našej hre miesto a budeme úzko spolupracovať s rozhodcami, klubmi a príslušnými orgánmi, aby sme zistili fakty a zabezpečili prijatie vhodných opatrení.“
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Bournemouth
Polícia v grófstve Merseyside uviedla, že po hláseniach o rasistických urážkach bol z Anfieldu vyvedený 47-ročný muž na vozíku. Dodala, že prebieha vyšetrovanie, v ktorom prisľúbil plnú podporu aj Liverpool.
„Polícia v Merseyside nebude tolerovať žiadnu formu trestných činov z nenávisti,“ uviedol v stanovisku inšpektor Kev Chatterton.
„Takéto incidenty berieme veľmi vážne a v podobných prípadoch budeme spolu s klubom aktívne usilovať o uloženie zákazov vstupu na futbal pre zodpovedné osoby.
Pre rasizmus nie je miesto a je dôležité, aby každý, kto je svedkom takého priestupku, okamžite informoval usporiadateľov alebo políciu, aby sme mohli prijať potrebné opatrenia – ako sa to stalo dnes večer.“
Tréner Liverpoolu Arne Slot bol z incidentu rozrušený.
„Je jasné, že toto vo futbale nechceme,“ povedal Holanďan. „Určite to nechceme na Anfielde... Toto by sa vo futbale nikdy nemalo stať, nieto ešte na Anfielde.“
Kouč Bournemouthu Andoni Iraola uviedol: „Okamžite nám Antoine a rozhodca všetko povedali. Páchateľ bol identifikovaný.
Je veľká hanba, že sa tieto veci stále dejú. Je to prvý zápas sezóny, krásny futbalový duel, a ja musím hovoriť o takýchto udalostiach.“
Incident na Anfielde nasledoval po správach, že útočník Tottenhamu Hotspur Mathys Tel sa stal obeťou rasistických urážok na sociálnych sieťach po tom, čo v stredu nepremenil penaltu v Superpohári UEFA proti Parížu St. Germain.