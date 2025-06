Škriniara po príprave mrzeli dve prehry: Má to ešte veľa múch, ale budeme nepredvídateľnejší

DEBRECÍN. Slovenským futbalistom sa ani na štvrtý pokus nepodarilo vybojovať prvé víťazstvo v tomto kalendárnom roku. Podľa kapitána Milana Škriniara je škoda, že pred septembrovým štartom kvalifikácie MS 2026 si mužstvo nezvýšilo sebavedomie, ale pozitíva videl v skúšaní nového systému.

Práve zmena taktiky bola najdiskutovanejšou témou uplynulých dvoch stretnutí s Gréckom (1:4) a Izraelom (0:1). Namiesto obvyklej hry na štyroch obrancov vyskúšal tréner Francesco Calzona taktiku s troma. A hoci výsledky nepriniesla, vzhľadom na stav mužstva je potrebné prichádzať s novými nápadmi.

„Aj pred zápasom sme si hovorili, že sa chceme s touto sezónou rozlúčiť víťazne a nabrať sebavedomie do tých zápasov, ktoré nás čakajú v septembri. Mrzí nás to, pretože rozlúčiť sa takto s dvoma prehrami je veľká škoda. Chceli sme niečo nové vyskúšať, čo možno budeme aplikovať, keď bude treba, keď budú chýbať nejakí hráči, keď budú mať zranenia, karty. Aspoň tak nám to hovoril tréner. Určite to musíme zlepšiť. Má to ešte veľa múch, ale možno budeme o to viac nepredvídateľnejší,“ uviedol Škriniar po zápase s Izraelom.

Záleží, ako k tomu pristúpime Slováci tento rok hrali aj v marcovej baráži o postup do B-divízie Ligy národov, v dvojzápase so Slovinskom najprv remizovali v Bratislave 0:0 a potom v Ľubľane prehrali 0:1 po predĺžení. Na svoje prvé víťazstvo v roku 2025 tak naďalej čakajú, pričom 4. septembra ich čaká náročný vstup do kvalifikačnej A-skupiny proti Nemecku. „Vždy to môže mať dopad. Záleží, ako k tomu pristúpime. Verím, že si z toho zoberieme všetko to dobré a že to bude taká nejaká facka a zase v dôležitom zápase, v ktorom pôjde o veľa, budeme úspešní,“ premýšľal optimisticky Ivan Schranz.

Uvidíme, čo bude ďalej Rovnako ako Calzona, aj hráči pripomínajú, že zaužívanie alternatív potrebuje svoj čas. „Vbehli sme do niečoho nového. Myslím si, že je dôležitá vec vedieť reagovať na iné rozostavenie. Bolo toho celkom dosť a hovorili sme si, že aj keď sme začali s trénerom úplne nový systém, tak nám trvalo možno dva-tri zrazy, pokým to začalo ukazovať nejaké výsledky. Takže verím, že tieto dva zápasy sa deje to isté, postupom času sa nám to vryje pod kožu a začne nám to fungovať tak, ako si predstavujeme,“ pokračoval Schranz. VIDEO: Jediný gól zápasu Slovensko - Izrael

„Netreba zabúdať, že sme hrali s fakt dobrými tímami. Gréci postúpili do A-divízie Ligy národov, takže kvalitné mužstvo. To isté Izrael. Takže zraz nehodnotíme pozitívne, ale ako som povedal, vyskúšal sme si aspoň niečo nové a uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal debutujúci Matúš Kmeť.

Kmeť nečakal, že bude v zostave Obranca poľského Górnika Zabrze si odkrútil premiéru v drese národného tímu, a to rovno v základnej zostave. Na trávniku strávil takmer hodinu, v 58. minúte ho vystriedal Schranz. „Dozvedel som sa to dve hodiny pred zápasom. Tu nikto nikdy nevie, kedy bude hrať. Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie, ale som nesmierne šťastný, že som dostal príležitosť. Tým, že som to absolútne nečakal a len tak na mňa 'vyblafli', že idem hrať, tak ani nestihla prísť nervozita. Keď máte okolo seba takých hráčov, tak sa nemáte čoho báť. Len mi hovorili, že mám hrať to, čo viem, byť sebavedomý a robiť to, čo viem,“ povedal Kmeť.

Dostali šancu noví hráči Dvadsaťštyriročný pravý bek v júni nebol jediný debutant, proti Grécku sa premiérovo tešili aj David Hrnčár, Erik Prekop a Tadeáš Hájovský. „Dostali šancu noví hráči a sú to určite kvalitní hráči. Neviem, či to bolo príliš veľkým chcením alebo koncentráciou alebo niečím takým, ťažko povedať. Ale nielen noví hráči, ale všetci, aj ja som mal pár pokazených prihrávok. Musíme sa na to viac sústrediť a toto určite zlepšiť, pretože na tom trpíme a ak by sme mali toľko strát so súpermi ako Nemecko, tak to dopadne určite inak,“ zamyslel sa Škriniar.

Diváci patria k futbalu Najväčšiu príležitosť proti Izraelu mal Schranz krátko po príchode z lavičky: „Mal som veľkú šancu a možno chýbalo málo a gól by sme dali. Podstúpil som tam s niekým súboj a lopta sa odrazila niekde predo mňa. Bol som trošku dezorientovaný, ale myslím si, že v tej situácii som si ju dobre našiel. Snažil som sa pohotovo zakončiť, ale brankár bol blízko a bohužiaľ, trafil som ho ani neviem kam.“ Duel sa odohral na neutrálnej pôde v Debrecíne a z bezpečnostných dôvodov bez divákov.