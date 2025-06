Calzonov nový systém nemal bez Lobotku šancu. Z hry sa vytratilo aj to, čo Slovákov zdobilo

BRATISLAVA. O necelé tri mesiace začnú slovenskí futbalisti kvalifikáciu o postup na MS, na ktorých sa v ére samostatnosti predstavili iba raz. Ich súperom bude Nemecko, a tak možno očakávať plný štadión, ktorý bude domácich hnať za prekvapením na úkor štvornásobných svetových šampiónov. Tohtoročné výkony však slovenským fanúšikom veľa dôvodov na optimizmus nedávajú. V marci nedokázal tím Francesca Calzonu skórovať v dvojzápase proti Slovinsku a ani v júnovej príprave herne nenadchol.

Po prehre v Grécku 1:4 podľahli Slováci aj hráčom Izraela 0:1, pričom pred prázdnymi tribúnami v Debrecíne si vypracovali jedinú gólovú šancu.

Systém vyzliekol hráčov donaha Viac ako samotné výsledky rezonujú výkony, ktorými sa slovenský tím prezentoval. Kým v Heraklione pustil domácich až do 29 zakončení, na neutrálnej pôde proti Izraelu bol neškodný smerom dopredu.

Od angažovania trénera Calzonu sa často skloňuje slovo systém. Taliansky odborník vniesol do hry reprezentácie moderné prvky, agresívny pressing a aj preto mali Slováci na EURO na dosah skalp Anglicka. Lenže v príprave na dôležitú kvalifikáciu sa nerozhodol zdokonaľovať ho, ale vyskúšal niečo nové. Systém s troma obrancami však ukázal značné limity. Nefungovalo prepojenie medzi jednotlivými líniami a pod tlakom prichádzali individuálne zaváhania, ktoré rozbiehali brejky súpera.

Expert Slovenskej televízie Peter Ďuriš nevidel chybu v samotnom systéme, ale v nedostatočnej kreativite hráčov, ktorá je kľúčovým faktorom. "V kreativite nás tento systém vyzliekol donaha. Chýba nám kvalita, nevieme uhrať ťažké lopty a smerom dopredu sme sa absolútne nepresadili," hodnotil Ďuriš prvý počas stretnutia v Debrecíne. Nebyť brankára Mareka Rodáka mohli Slováci prehrávať už vtedy, no gólman pôsobiaci v Saudskej Arábii predviedol niekoľko kvalitných zákrokov. Inkasoval len raz, v 47. minúte nestačil na strelu Yardena Shuaa. VIDEO: Víťazný gól prípravného zápasu Slovensko - Izrael

Zeman: Nenašli sme sa v tom Moderátor Ľuboš Hlavena označil výkon proti Izraelu za chabý. Aj keď Slováci takmer celý druhý polčas prehrávali, nevytvorili si výrazný tlak. Jedinú šancu mal po centri Dávida Hancka striedajúci Ivan Schranz, no z tesnej blízkosti mieril len do brankára. Paradoxne, tento moment prišiel už v čase, keď Slováci upustili z nového herného systému.

"Osobne som trošku sklamaný, aj keď je pravda, že sme skúšali nové veci. Káder bol trošku iný, neboli sme možno takí zvyknutí ako sme. Myslím si však, že tú latku, ktorú sme si nastavili v nedávnej minulosti, sa nám teraz nepodarilo dosiahnuť," priznal Schranz. Prípravné zápasy sú síce vhodné na skúšanie nových herných variácii, no v tomto prípade išlo o nešťastné načasovanie. Mužstvu chýbali viaceré opory na čele so Stanislavom Lobotkom. Bez neho to nemalo šancu.

"Lobotka je iba jeden. Aj dnes sa ukázalo, čo pre tím znamená. Je to hráč, ktorý by vedel skvalitniť a oživiť hru. Nikto nedokázal zobrať loptu, otočiť sa s ňou, prejsť 20 metrov a prekonať stredovú líniu. Lobotka, Haraslín, Suslov a ani Obert neboli v tomto dvojzápase nahradení. Tento systém je zameraný na držanie lopty, kvalitu a napríklad hĺbkové prihrávky Oberta mi veľmi chýbali," vraví Ďuriš. "Skúšali sme nový systém, ale nenašli sme sa v ňom. Nefungovalo to. Po striedaniach sme to trochu oživili, ale nemali sme hráča, ktorý by sa vedel individuálne presadiť," pridal sa s hodnotením Marián Zeman. Vytratila sa ozdoba Nie každému Calzonov experiment vyhovoval. Podľa Ďuriša negatívne vyčnieval najmä Norbert Gyömbér, ktorý bol v 58. minúte vystriedaný. "Dnes zhorel a podal veľmi slabý výkon. V tomto systéme nechcete hráča, ktorý nechce loptu. Noro je poctivec, súbojový hráč, ale tentokrát mu to, slušne povedané, nesadlo," povedal expert STVR.

Podobne ako Ďuriš, aj Ladislav Borbély kvituje snahu trénera Calzonu mať v súťažnom zápase aj plán B. Mrzí ho však, že z hry slovenských futbalistov sa postupne vytratili prvky, za ktoré ich chválil. "Z našej hry sa vytratil ofenzívny pressing. To bola ozdoba nášho herného prejavu. Už sa to strácalo v Lige národov a teraz úplne. To, čo sme predviedli proti Izraelu, bola len imitácia pressingu," zhodnotil.