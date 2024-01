V drese Realu pískať na hráča Realu? V Saudskej Arábii majú niečo pomýlené

Všetko začal svojím príchodom do Al-Nassru hviezdny Portugalčan Cristiano Ronaldo. Potom išli aj ďalší. Nehodlali opustiť najlepšie ligy sveta a obetovať svoje kariéry pre peniaze. Jednoducho zabudli na iné hodnoty.

A za iných okolností by tam v žiadnom prípade nešli.

Dajú sa však kúpiť ľudia? Na ako dlho? Zo zahraničných zdrojov vyplýva, že to nie je také jednoduché.

Hviezdy útočník Karim Benzema požiadal o pár dní voľna, aby mohol odcestovať do Madridu a od futbalu si oddýchnuť.

No čo ostatní? Tiež majú šľachetné úmysly? Podľa zahraničných médií sa viacerým osobnostiam pôsobenie v Saudskej Arábii nepáči.

Brazílčan Roberto Firmino si výborné meno spravil najmä v Liverpool FC. O jeho služby mali záujem popredné európske kluby, no on sa rozhodol inak. Za vidinou zárobku išiel do Al-Ahli.

Po pár mesiacoch však pochopil, že peniaze nie sú všetko. Podľa viacerých zdrojov chce čo najskôr opustiť Saudskú Arábiu a požiadal kluby z Turecka a Anglicka, aby ho vykúpili zo zmluvy.

Tretím veľkým menom, ktoré už po polroku chce opustiť Saudi Pro League je anglický futbalista Jordan Henderson.

Dôvodom má byť to, že má problémy prispôsobiť sa novým herným podmienkam a trápi ho miestny tréner. Z Al-Ettifaq sa chce vrátiť do Premier League.