Mal som pravdu, tvrdí Kroos. Saudi na neho pískali, hoci fandia Realu

Semifinále a finále španielskeho Superpohára sa hralo v Saudskej Arábii. Krajine, ktorá má nevyčerpateľné množstvo finančných možností, no futbalovo za vyspelou Európou zaostáva. A nielen z hernej stránky.

Nemecký stredopoliar v minulosti kritizoval potláčanie ľudských práv v tejto krajine a neodporúčal prestupy mladých hráčov do tamojšej súťaže.

Namiesto peňazí zo Saudskej Arábie by mali uprednostniť zotrvanie v Európe,“ vyhlásil pred polrokom majster sveta z roku 2014.

„Nie je dobré, keď mladí hráči odchádzajú do saudskoarabskej ligy. Vzdajú sa tak svojho rozvoja a zápasov na vysokej úrovni.

Naopak, celkom som si to užíval,“ povedal v podcaste Einfach mal Luppen , ktorý viedol jeho brat, bývalý mládežnícky reprezentant Nemecka, Felix Kroos.

„Na konci prvého polčasu som si uvedomil, že pískajú na mňa. Vôbec mi to však neprekážalo a ani to neovplyvnilo môj výkon.

Myslel si, že Saudi na jeho vyjadrenia zabudli. V semifinále proti Atléticu Madrid a vo finále proti Barcelone však zistil, že to tak nie je.

V minulosti však viackrát čelil kritike. Pretože sa nebál vyjadriť svoje myšlienky. Na konanie fanúšikov v Saudskej Arábii reagoval, ako je v jeho prípade bežné, ironicky:

„Bolo to niečo nové a vzrušujúce. Aspoň som sa mohol vcítiť do hráčov, ktorí to na vonkajších zápasoch zažívajú pravidelne.“