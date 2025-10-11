Črtá sa veľký prestup? O trenčiansky talent sa zaujíma veľkoklub z Premier League

TRENČÍN. Anglický Tottenham Hotspur začal rokovania o možnom prestupe nigérijského krídelníka Saniho Suleimana, ktorý momentálne pôsobí v AS Trenčín.
Devätnásťročný ofenzívny talent zaujal svojimi výkonmi nielen v Niké lige, ale aj na nedávnych majstrovstvách sveta do 20 rokov.
Podľa britského portálu Teamtalk patria medzi jeho záujemcov okrem Tottenhamu aj Bayer Leverkusen a Glasgow Rangers.
Suleiman sa počas svetového šampionátu do 20 rokov v drese Nigérie zviditeľnil rýchlosťou, technikou a sebavedomým herným prejavom.
V základnej skupine asistoval pri rozhodujúcom góle proti Saudskej Arábii, v osemfinále však pre disciplinárny trest chýbal a Nigéria bez neho prehrala s Argentínou 0:4.
Jeho výkony si však odborníci všimli. Podľa analytikov CIES Football Observatory patrí Suleiman medzi najkomplexnejších krídelníkov do 21 rokov na svete a zároveň sa dostal do rebríčka 200 najlepších futbalistov do 20 rokov.
Tottenham už podľa dostupných informácií podnikol prvé kroky – informoval sa o podmienkach hráčovej zmluvy a možnom prestupe v niektorom z nasledujúcich prestupových období.
Londýnsky klub dlhodobo sleduje mladé talenty s vysokým potenciálom a Suleiman presne zapadá do tejto filozofie.
O krídelníka prejavili záujem aj ďalšie tímy z Premier League a viaceré popredné kluby z európskych líg.
V drese AS Trenčín odohral Suleiman doteraz 30 zápasov, v ktorých zaznamenal 4 góly a 2 asistencie.
Napriek tomu, že sa momentálne sústreďuje na pokračovanie sezóny na Slovensku, prestup do jednej z top líg sa podľa zahraničných médií javí len ako otázka času.