Črtá sa veľký prestup? O trenčiansky talent sa zaujíma veľkoklub z Premier League

Sani Suleiman.
Sani Suleiman. (Autor: astrencin.sk)
Sportnet|11. okt 2025 o 11:43
ShareTweet1

Patrí medzi najkomplexnejších krídelníkov do 21 rokov na svete.

TRENČÍN. Anglický Tottenham Hotspur začal rokovania o možnom prestupe nigérijského krídelníka Saniho Suleimana, ktorý momentálne pôsobí v AS Trenčín.

Devätnásťročný ofenzívny talent zaujal svojimi výkonmi nielen v Niké lige, ale aj na nedávnych majstrovstvách sveta do 20 rokov.

Podľa britského portálu Teamtalk patria medzi jeho záujemcov okrem Tottenhamu aj Bayer Leverkusen a Glasgow Rangers.

Suleiman sa počas svetového šampionátu do 20 rokov v drese Nigérie zviditeľnil rýchlosťou, technikou a sebavedomým herným prejavom.

V základnej skupine asistoval pri rozhodujúcom góle proti Saudskej Arábii, v osemfinále však pre disciplinárny trest chýbal a Nigéria bez neho prehrala s Argentínou 0:4.

Jeho výkony si však odborníci všimli. Podľa analytikov CIES Football Observatory patrí Suleiman medzi najkomplexnejších krídelníkov do 21 rokov na svete a zároveň sa dostal do rebríčka 200 najlepších futbalistov do 20 rokov.

Tottenham už podľa dostupných informácií podnikol prvé kroky – informoval sa o podmienkach hráčovej zmluvy a možnom prestupe v niektorom z nasledujúcich prestupových období.

Londýnsky klub dlhodobo sleduje mladé talenty s vysokým potenciálom a Suleiman presne zapadá do tejto filozofie.

O krídelníka prejavili záujem aj ďalšie tímy z Premier League a viaceré popredné kluby z európskych líg.

V drese AS Trenčín odohral Suleiman doteraz 30 zápasov, v ktorých zaznamenal 4 góly a 2 asistencie.

Napriek tomu, že sa momentálne sústreďuje na pokračovanie sezóny na Slovensku, prestup do jednej z top líg sa podľa zahraničných médií javí len ako otázka času.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Slávia TU Košice: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola II. ligy.online
    OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Slávia TU Košice: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola II. ligy.online
    ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Slávia TU Košice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)
    dnes 12:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Črtá sa veľký prestup? O trenčiansky talent sa zaujíma veľkoklub z Premier League