V Slovane som si zaslúžil väčšiu šancu. Ukazujem, čo vo mne je

V tejto sezóne sa z neho stala dôležitá súčasť v základnej jedenástke AS Trenčín, vďaka čomu si vyslúžil aj pozvánku do futbalovej reprezentácie do 21 rokov. SAMUEL LAVRINČÍK je v štatistike odohraných minút vo Fortuna Lige siedmy.

V tejto sezóne ste najvyťaženejší hráč Trenčína. Čo k tejto dôvere od trénera prispelo?

V minulej sezóne som začal nastupovať do zápasov, postupom času už aj do základu. V lete sa nám zmenil tréner a odišiel kapitán El Mahdioui a tým sa uvoľnila jeho pozícia. V príprave som dostával šance a využil ich. Prispela aj moja tréningová morálka.