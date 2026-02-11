So Španielskom získal zlato na olympijských hrách. Na majstrovstvách sveta sa nepredstaví

Mladý španielsky futbalista Samu Aghehowa z Porta utrpel vážne zranenie kolena a čaká ho dlhá pauza.
S najväčšou pravdepodobnosťou dvadsaťjedenročný útočník prišiel o štart na letných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Samu sa zranil v pondelňajšom stretnutí proti Sportingu Lisabon a predstavitelia Porta v utorok uviedli, že si pretrhol predný skrížený väz v pravom kolene.
Syn nigérijských rodičov získal so španielskym tímom zlato na olympijských hrách v Paríži a za A tím odohral štyri zápasy.