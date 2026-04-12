Slovenský brankár s debutom v portugalskej lige. Nastúpil na pôde Bragy

Jakub Vinarčík
Jakub Vinarčík (Autor: Arouca)
TASR|12. apr 2026 o 21:42
Slovenský futbalový brankár Jakub Vinarčík absolvoval v nedeľu premiéru v portugalskej najvyššej súťaži.

Dvadsaťročný gólman nastúpil v prvom seniorskom zápase za Aroucu na pôde Bragy, kde jeho tím prehral 0:1. Domáci potvrdili v dueli pozíciu favorita a upevnili štvrté miesto, Arouca je dvanásta.

Vinarčík pôsobil v mládežníckych tímoch Juventusu Turín aj slovenskej reprezentácie, do portugalského tímu prišiel v júli a práve v nedeľu dostal prvú šancu.

Počas sezóny zastával pozíciu tretieho brankára, no jednotka Ignacio de Arruabarrena nemohol v Brage nastúpiť pre kartový trest. Vinarčík vykryl jednu z dvoch striel, pričom jeho spoluhráč Ivan Barbero nepremenil penaltu po druhej žltej karte pre Gabriho Martineza.

Tabuľka Liga Portugal

Liga Portugal

