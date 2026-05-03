Rozhodlo sa dve kolá pred koncom. Porto je späť na tróne, taliansky tréner získal prvú veľkú trofej

Tréner Porta Francesco Farioli je vyhadzovaný do vzduchu hráčmi oslavujúcimi titul. (Autor: TASR/AP)
ČTK|3. máj 2026 o 07:33
Porto získalo 31. ligový titul v histórii, lepšie je na tom iba Benfica.

Futbalisti Porta po štyroch rokoch ovládli portugalskú ligu. Po víťazstve v domácom zápase 32. kola nad Alvercou (1:0) majú deväťbodový náskok pred druhou Benficou Lisabon. Obom tímom zostávajú do konca súťaže dva zápasy.

Benfica neudržala dvojgólové vedenie a iba remizovala 2:2 na ihrisku Famalicãa. Porto využilo hneď prvú príležitosť na potvrdenie prvého miesta a zaznamenalo už 27. víťazstvo v ligovej sezóne.

Taliansky tréner Francesco Farioli získal prvú veľkú trofej v kariére, vlani mu v závere súťaže ušiel holandský titul s Ajaxom Amsterdam.

Porto získalo 31. ligový titul v histórii, lepšie je na tom iba Benfica s 38 triumfmi. Posledné dva ročníky ovládol Sporting Lisabon.

