Mourinho dostal po portugalskom šlágri dištanc. Klub ho považuje za nespravodlivý

José Mourinho nebude môcť v nasledujúcich dvoch zápasoch sedieť na lavičke Benficy. Portugalská futbalová federácia potrestala šesťdesiattriročného trénera za vylúčenie a následnú konfrontáciu s asistentom trénera FC Porto v nedeľňajšom ligovom šlágri.
Benfica oznámila, že sa proti štvrtkovému trestu, ktorý považuje za nespravodlivý a neopodstatnený, odvolá.
Trest na jeden zápas dostal Mourinho za červenú kartu, ktorú obdržal v závere stretnutia za to, že pri oslave streleného gólu odkopol loptu smerom k lavičke Porta.
Médiám potom bývalý tréner Chelsea, Intera Miláno či Realu Madrid povedal, že sa pokúšal loptu kopnúť na tribúnu. Od federácie dostal Mourinho aj zákaz činnosti na 11 dní za konfrontáciu s asistentom Lucho González z Porta.
Prvý trest si Mourinho odpyká v sobotňajšom zápase na ihrisku tímu FC Arouca a jedenásťdňový zákaz činnosti ho pripraví aj o duel proti Vitória Guimarães o týždeň neskôr.
Podľa disciplinárnej komisie slávny tréner hádku s Gonzálezom vyprovokoval slovami a gestami. Bývalý argentínsky stredopoliar mu na oplátku opakovane povedal, že je zradca, keďže na začiatku tohto storočia viedol Porto. González dostal zákaz na jeden zápas a zákaz činnosti na osem dní.
Vyhecované „O Clássico“ skončilo remízou 2:2, po ktorej zostalo Porto na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Sportingom a sedembodovým náskokom pred Benficou.