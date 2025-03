ONLINE: FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola MONACObet ligy medzi Šamorínom a Malženicami. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



FC ŠTK 1914 Šamorín



Jar zatiaľ Šamorínu veľmi nevychádza. Z troch kôl vyťažil jednu výhru a dve zakopnutia. To posledné na domácej pôde s béčkom Slovana 0:2. Vyzerá to na veľký boj až do záveru sezóny. Domácim hráčom patrí 11. pozícia, ale iba s päťbodovým náskokom pred Zvolenom, Ľubovňou a Humenným, ktorí sú priamo namočení do záchranárskych prác.



OFK Dynamo Malženice



Malženice zastihol rapídny pokles formy. Cez zimnú prestávku im tlieskala verejnosť za skvelú jesennú prácu a vtedajšie štvrté miesto sa jednoducho nedalo prehliadnuť. Dokonca aj zimné zápasy nasvedčovali, že vykročenie do jari bude úžasné. Nastal ale pravý opak. Trnavská farma sa bodovo neposunula, keďže nič nezískala a prepadla sa o štyri priečky nižšie. Bude návšteva Šamorína odrazovým mostíkom k lepším výsledkom?