Salahova rehabilitácia by mala prebehnúť v Liverpoole. Má to zmysel, verí Klopp

LIVERPOOL. Egyptský futbalista Mohamed Salah by sa mal z dejiska Afrického pohára národov (APN) na Pobreží Slonoviny vrátiť do zázemia Liverpoolu.

"Ak sa Egypt kvalifikuje do finále a on bude fit, potom pravdepodobne áno. Prečo nie? To je jasné." dodal Klopp.

Salah má na konte titul z Ligy majstrov, Premier League, Anglického pohára FA a ligového pohára. Ani v jednej z finálových účastí na APN (2017, 2021) však titul nevybojoval. Egypt má pritom na podujatí rekordný počet siedmich celkových triumfov.

"Vyhral som už všetko možné, ale toto ešte nie. Nejako sa to stane. Verím v to a v čokoľvek verím, to dosiahnem, takže skôr či neskôr sa to stane," povedal Salah. Finále podujatia je na programe 11. februára v meste Abidjan.