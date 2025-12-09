Výbuch ukrivdeného Salaha pripomína Ronalda. Carragher nešetril kritikou

Mohamed Salah síce konečne predviedol výraznejší výkon v tejto sezóne, no namiesto toho, aby sa presadil na ihrisku, upútal pozornosť svojimi slovami po zápase Liverpoolu proti Leeds United, v ktorom bol nevyužitým náhradníkom.
Jeho vyjadrenia, v ktorých tvrdil, že ho klub „hodil pod autobus“ a že niekto chce, aby niesol všetku vinu, pripomínajú taktiku Cristiana Ronalda pred jeho odchodom z Manchestru United.
CR7 v novembri 2022 v rozhovore s Piersom Morganom povedal, že sa „cíti zradený“ manchesterským klubom, čo zakrátko vyústilo do jeho odchodu z Old Traffordu.
Salah, ktorý bol na lavičke už tretí zápas po sebe, jasne naznačil, že sa ho súčasná pozícia v tíme dotkla. Napriek tomu jeho výkony v tejto sezóne 2025/2026, počas ktorej zaznamenal v 19 zápasoch iba päť gólov, boli hlboko pod jeho štandardom. Tréner Arne Slot to pravdepodobne zohľadnil pri rozhodnutí nezaradiť Egypťana do základnej zostavy.
Slot, ktorý bojuje o udržanie svojej funkcie po tom, čo pred šiestimi mesiacmi priviedol Liverpool k titulu v Premier League, už posadil na lavičku aj ďalšie letné posily Floriana Wirtza, Alexandra Isaka a Huga Ekitikeho. Teraz sa „nemaznal“ so Salahom, ktorý však nesúhlasí a odvoláva sa na svoje predchádzajúce výkony, vďaka ktorým by mal mať v mužstve status chráneného hráča.
Salahove problémy však nie sú len v poklese streleckej formy, ale aj v obranných činnostiach, ktoré nikdy neboli jeho silnou stránkou.
Nedostatok defenzívnej práce sa stal ešte výraznejším, keď noví hráči nedokázali nahradiť obranný prínos bývalých spoluhráčov. To prispelo k prehrám s Nottinghamom Forest či FC Chelsea, kde jeho nedostatočná defenzíva priamo ovplyvnila výsledok.
Podobne ako Ronaldo v Manchestri United, aj Salah sa ocitol v situácii, keď jeho pokles formy znamenal, že sa stal skôr bremenom než prínosom pre mužstvo.
FC Liverpool v pondelok oznámil, že v nadväznosti na svoje vyhlásenia nebude Salah v nominácii na utorňajší duel Ligy majstrov na pôde Interu Miláno. Tréner Arne Slot zároveň odmietol Salahove tvrdenia o naštrbenom vzťahu medzi nimi. „Má právo cítiť sa tak, ako sa cíti. Ale ja to tak necítim,“ povedal Slot.
Salaha skritizovali i viacerí bývalí futbalisti, medzi nimi tiež legenda LFC Jamie Carragher, podľa ktorého by sa Salah mal hanbiť.
„Niektorí ľudia to vykreslili ako emocionálny výbuch. Ale nemyslím si, že to tak bolo. Myslím si, že vždy, keď sa Mo Salah zastaví v mixzóne, čo urobil asi tak štyrikrát za osem rokov v Liverpoole, je to zrežírované s jeho agentom, aby spôsobil maximálne škody a posilnil si vlastnú pozíciu,“ poznamenal Carragher.
Podľa neho si Salah zámerne vybral takýto moment po zápase, ktorý nedopadol výsledkovo dobre.
„Myslím si, že si na to počkal, aby všetci ľudia v klube mali pocit, že sú v pasci. On si vybral tento čas, aby sa pustil do trénera a možno sa pokúsil o to, aby ho vyhodili,“ skonštatoval Carragher.