Slávny futbalista investuje do poľnohospodárstva. Chce zanechať odkaz, ktorý presiahne šport

Senegalský futbalista Sadio Mané spustil vo svojom rodnom meste Bambali na juhu Senegalu agroindustriálny projekt SM10 Agro v hodnote vyše 20 miliónov dolárov.
Cieľom iniciatívy je rozvoj spracovania manga a vytvorenie pracovných miest v regióne.
Projekt bol slávnostne otvorený 19. septembra v regióne Sédhiou.
Jeho jadrom bude závod na spracovanie manga s ročnou kapacitou 8 500 ton, ktorý bude produkovať mangovú dužinu, sušené ovocie a mangové maslo.
Súčasťou komplexu je aj 500-hektárová plantáž odrody Kent.
Projekt vzniká v Casamance, najväčšom mangopestujúcom regióne Senegalu.
Krajina každoročne príde o 30 až 45 percent zozbieraného ovocia pre nedostatočné spracovateľské zariadenia, problémy so zberom a prepravou a nevhodné poľnohospodárske postupy.
Mané sa pri otvorení vyjadril, že chce zanechať odkaz, ktorý presahuje jeho futbalovú kariéru.