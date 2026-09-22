    Slávny futbalista investuje do poľnohospodárstva. Chce zanechať odkaz, ktorý presiahne šport

    Sadio Mané (10).
    Sadio Mané (10). (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|22. sep 2026 o 15:21
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    Závod na mango s kapacitou 8 500 ton a 500-hektárová plantáž.

    Senegalský futbalista Sadio Mané spustil vo svojom rodnom meste Bambali na juhu Senegalu agroindustriálny projekt SM10 Agro v hodnote vyše 20 miliónov dolárov.

    Cieľom iniciatívy je rozvoj spracovania manga a vytvorenie pracovných miest v regióne.

    Projekt bol slávnostne otvorený 19. septembra v regióne Sédhiou.

    Jeho jadrom bude závod na spracovanie manga s ročnou kapacitou 8 500 ton, ktorý bude produkovať mangovú dužinu, sušené ovocie a mangové maslo.

    Súčasťou komplexu je aj 500-hektárová plantáž odrody Kent.

    Projekt vzniká v Casamance, najväčšom mangopestujúcom regióne Senegalu.

    Krajina každoročne príde o 30 až 45 percent zozbieraného ovocia pre nedostatočné spracovateľské zariadenia, problémy so zberom a prepravou a nevhodné poľnohospodárske postupy.

    Mané sa pri otvorení vyjadril, že chce zanechať odkaz, ktorý presahuje jeho futbalovú kariéru.

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