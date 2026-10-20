VIDEO: Bývalý obranca Realu Madrid debutoval za konkurenta. Jeho tím skóroval v oslabení

Daniel Carvajal
Daniel Carvajal (Autor: X / Madrid Xtra)
TASR|20. okt 2026 o 07:41
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Hostí poslal do vedenia v 11. minúte Alvaro Garcia.

La Liga - 9. kolo

Getafe – Rayo Vallecano 1:1 (0:1)

Góly: 56. Satriano – 11. Alvaro Garcia

ČK: 28. Djene (Getafe)

Futbalisti Getafe remizovali v stretnutí 9. kola španielskej La Ligy doma s Rayom Vallecano 1:1, hoci väčšinu zápasu hrali v oslabení.

V drese domácich absolvoval očakávaný debut Dani Carvajal, bývalý obranca Realu Madrid bol od leta bez klubu.

Hostí poslal do vedenia v 11. minúte Alvaro Garcia a situáciu Getafe ešte viac skomplikovalo vylúčenie Djeneho po druhej žltej karte v 28. minúte.

VIDEO: Zostrih zápasu Getafe - Rayo Vallecano

Domáci napriek početnej nevýhode vyrovnali v 56. minúte zásluhou Martina Satriana.

Rayo Vallecano sa s deviatimi bodmi posunulo na 13. miesto tabuľky, Getafe je s rovnakým počtom bodov o priečku nižšie.

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    Daniel Carvajal
    Daniel Carvajal
    VIDEO: Bývalý obranca Realu Madrid debutoval za konkurenta. Jeho tím skóroval v oslabení
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