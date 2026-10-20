VIDEO: Bývalý obranca Realu Madrid debutoval za konkurenta. Jeho tím skóroval v oslabení

La Liga - 9. kolo
Getafe – Rayo Vallecano 1:1 (0:1)
Góly: 56. Satriano – 11. Alvaro Garcia
ČK: 28. Djene (Getafe)
Futbalisti Getafe remizovali v stretnutí 9. kola španielskej La Ligy doma s Rayom Vallecano 1:1, hoci väčšinu zápasu hrali v oslabení.
V drese domácich absolvoval očakávaný debut Dani Carvajal, bývalý obranca Realu Madrid bol od leta bez klubu.
Hostí poslal do vedenia v 11. minúte Alvaro Garcia a situáciu Getafe ešte viac skomplikovalo vylúčenie Djeneho po druhej žltej karte v 28. minúte.
VIDEO: Zostrih zápasu Getafe - Rayo Vallecano
Domáci napriek početnej nevýhode vyrovnali v 56. minúte zásluhou Martina Satriana.
Rayo Vallecano sa s deviatimi bodmi posunulo na 13. miesto tabuľky, Getafe je s rovnakým počtom bodov o priečku nižšie.