PSG proti Barcelone. Škriniara čaká Slavia, Hancko proti Sauerovi a Lobotka chce prvé body

V treťom kole ligovej fázy Ligy majstrov láka najmä utorkový zápas dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain proti zatiaľ stopercentnej Barcelone.
Slovenský šampión Slovan Bratislava bude na pôde AS Rím bojovať o historicky prvé body v prestížnej súťaži.
Už druhý týždeň za sebou čelí dvojnásobný majster jednému zo svojich najvážnejších súperov v boji o ďalší titul.
V 2. kole zdolali Parížania Manchester City 4:2. V Lige majstrov zvládli už 12 zápasov bez prehry a ďalším duelom by vyrovnali klubový rekord.
Napriek pomalému štartu do sezóny vyhrali šesť zápasov v sérii vo všetkých súťažiach, naposledy v sobotu na ihrisku Štrasburgu 3:1.
Ousmane Dembele prišiel na ihrisko v 63. minúte, stihol nepremeniť pokutový kop, prihrať na vyrovnávajúci gól a poslať PSG do vedenia.
Ousmane a ostatní hráči nie sú stroje
„Povedal som mu, že ak odohrá 25 minút, dá asistenciu a strelí gól, nemusíš hrať dlhšie. Ousmane a ostatní hráči nie sú stroje a nemôžu byť vždy v najlepšej forme.
V priebehu sezóny sú zápasy, v ktorých nie si na najvyššej úrovni, pretože to je normálne,“ povedal na adresu víťaza Zlatej lopty tréner Luis Enrique.
Francúz bol jedným z hráčov, ktorým doprial oddych. Ešte pred príchodom Dembeleho musel nútene striedať ľavý obranca Nuno Mendes, ktorý bude zrejme niekoľko týždňov absentovať pre svalové zranenie ľavého stehna.
Práve Mendes mal byť mužom, ktorému mal čeliť vo forme hrajúci Lamine Yamal. V uplynulom ligovom zápase strelil jeden z najkrajších gólov doterajšej futbalovej sezóny.
„Lamine dnes, ten gól, ktorý strelil, je neuveriteľný. Pre mňa je to v súčasnosti najlepší hráč na svete,“ povedal po stretnutí proti Betisu (5:2) tréner Hansi Flick.
Barcelona vyhrala všetkých 11 zápasov od štartu sezóny a strelila 48 gólov, čo predstavuje priemer 4,4 gólu na zápas. Flick čelí kríze v obrane, keďže Eric Garcia, Jules Koundé a Andreas Christensen sú všetci mimo hry pre zranenia.
Kapitán Raphinha by však mal byť pripravený nastúpiť od začiatku, po návrate zo zranenia odohral proti Betisu 20 minút. Duel proti PSG by mal okrem gólov priniesť aj niekoľko návratov.
Ferran Torres opustil Barcelonu a odišiel do Paríža 12 dní pred žrebom ligovej fázy, Dembele strávil v Barcelone šesť sezón a Enrique bol na lavičke Barcelony v rokoch 2014 až 2017 a v sezóne 2014/15 doviedol tím k historickému treble.
Sauer môže nastúpiť proti Hanckovi
V rámci utorkového programu by sa mohli na ihrisku stretnúť proti sebe slovenskí reprezentanti Dávid Hancko a Leo Sauer.
Hanckovo Atletico Madrid po triumfe nad Manchestrom United tentoraz vycestuje do Stuttgartu, ktorý naposledy zvíťazil v Bratislave nad Slovanom 3:0.
Hancko je pravidelnou súčasťou obrannej línie Atletica, Sauer nastupuje po letnom prestupe a zranení zatiaľ z lavičky. Milan Škriniar privíta s Fenerbahce Istanbul na domácom štadióne Slaviu Praha.
Turecký tím bude chcieť odčiniť vysokú prehru 0:6 s Aston Villou a Slavia zas ukončiť 21-zápasové čakanie na triumf v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Do Istanbulu nevycestoval Tomáš Chorý, ktorý videl počas víkendu už štvrtú červenú kartu za nešportové správanie v uplynulých dvoch sezónach.
Tréner Jindřich Trpišovský už po sobotnom dueli s Hradcom Králové (0:0) avizoval, že Chorý zostane za trest v Prahe.
Lobotka chce s Neapolom prvýkrát bodovať
Ďalší slovenský reprezentant Stanislav Lobotka by chcel s tímom v súťaži prvýkrát bodovať, do Neapola pricestuje nórsky FK Bodö/Glimt. Taliansky tím nevyhral v LM ostatných päť duelov, čím si vytvoril nový negatívny rekord.
Nemecký Bayern Mníchov už v domácej súťaži zareagoval na remízu z ihriska Vikingu Stavanger deklasovaním Lipska 6:1.
Bayern čaká finalista Arsenal
V stredu čaká zverencov Vincenta Kompanyho v LM finalista minulého ročníka londýnsky Arsenal.
Bayern bude bez Michaela Oliseho, ktorý videl v Nórsku zbytočnú červenú kartu, zatiaľ čo štart brankára Manuela Neuera je otázny. Štyridsaťročný Neuer vynechal uplynulé dva zápasy pre zranenie.
„Nie je to nič vážne, ide len o trochu tekutiny v nohe, nič dramatické. Na dnešný zápas to nestačilo, uvidíme, či to bude stačiť do stredy,“ povedal po dueli s Lipskom Max Eberl, športový riaditeľ Bayernu.
Zápas nestihne Jamal Musiala, ktorý však podľa Eberla nie je ďaleko od návratu po natrhnutí svalu. Arsenal v nedeľu vyhral gólom Noniho Maduekeho v Nottinghame 1:0, predtým v LM zdolal Lille a aj Neapol.
„Kanonieri“ vyhrali 14 zápasov hlavnej fázy Ligy majstrov za sebou, pričom sedem víťazstiev dosiahli na ihriskách súperov.
Bayern však naposledy prehral domáci duel v tejto fáze súťaže ešte v roku 2013, keď podľahol Manchestru City.
Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
Utorok 20. októbra:
18:45 Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha
18:45 Sabah Baku - Borussia Dortmund
21:00 AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
21:00 FC Porto - PSV Eindhoven
21:00 FC Liverpool - Villarreal CF
21:00 Manchester City - AEK Atény
21:00 Paríž Saint-Germain - FC Barcelona
21:00 SSC Neapol - FK Bodö/Glimt
21:00 VfB Stuttgart - Atlético Madrid
Streda 21. októbra
18:45 Como 1907 - Manchester United
18:45 Lille OSC - Galatasaray Istanbul
21:00 Aston Villa - Viking Stavanger
21:00 Club Bruggy - RC Lens
21:00 Bayern Mníchov - FC Arsenal
21:00 Inter Miláno - Šachtar Doneck
21:00 Real Madrid - RB Lipsko
21:00 Real Betis - Feyenoord Rotterdam
21:00 Sporting Lisabon - LASK Linz
Nórsky Viking Stavanger v kádri s brankárom Ľubomírom Belkom vycestuje po remíze s nemeckým gigantom na ihrisko Aston Villy.
Hráči Manchestru United privítajú talianske Como a Real Madrid zas nemecké Lipsko.