Slovan čaká v Ríme náročná skúška, no chce body. Stredopoliar: Dáme do toho maximum

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia v utorok o 21.00 h na zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov na pôde AS Rím.
Po prehrách s Parížom Saint-Germain a Stuttgartom sa pokúsia získať prvé body v milionárskej súťaži.
Rimania majú na konte jeden bod za remízu s Fenerbahce Istanbul, minulý týždeň nešťastne podľahli historicky najúspešnejšiemu tímu LM Realu Madrid 3:4.
Úradujúci slovenský šampión v septembri vykročil za druhou účasťou v hlavnej fáze vysokou prehrou na trávniku obhajcu trofeje 1:6.
Slovan figuruje na poslednej 36. priečke
Po reprezentačnej prestávke predviedol minulú stredu na Tehelnom poli bojovný výkon, ale napokon podľahol Stuttgartu v kádri so slovenským krídelníkom Leom Sauerom 0:3 a v tabuľke figuruje na poslednej 36. priečke so skóre 1:9.
Duel s nemeckým tímom sa mohol vyvíjať inak, po zmene strán neuznali vyrovnávajúci zásah Suleimana Camaru a krátko nato prišiel v dobrej pasáži Slovana vlastný gól Sandra Cruza, čo „belasých“ mentálne zlomilo.
Otázne preto bolo, ako si zverenci Yayu Toureho poradia v sobotňajšom derby Niké ligy v Trnave, avšak to ovládli jasne 3:0.
Na Štadióne Antona Malatinského v ofenzíve chýbali kapitán Andraž Šporar aj Roman Čerepkai.
Kormidelník Slovana po súboji oznámil, že Šporar mal niekoľko dní horúčku a Čerepkaia trápili od zápasu so Stutgartom problémy s chrbtom: „Na tréningu ho to veľmi bolelo, tak sme sa rozhodli mu dopriať čas na poriadne zotavenie sa. Ostatní sú v poriadku.“
Toure zdôraznil, že pri nahustenom programe musí mužstvo riadiť rozumne.
Tento mesiac nás čaká veľa zápasov
„Sústredíme sa na ďalší zápas. Nie je ľahké hrať každé tri dni a treba myslieť na manažovanie tímu a aby aj hráči, ktorí nehrávajú, mali viac minút, nech sa to vybalansuje.
Tento mesiac nás čaká veľa zápasov a musím byť opatrný, pretože nechcem, aby sme mali zranenia. To je moja práca a viem, čo robiť,“ poznamenal kouč z Pobrežia Slonoviny.
Stredopoliar Slovana Rahim Ibrahim konštatoval, že víťazstvo v derby padlo tímu veľmi dobre práve aj z pohľadu celkovej nálady a prípravy na duel v Ríme.
„Vieme, že nás tam čaká náročná skúška. Avšak osobne som nastavený tak, že keď vstúpim na ihrisko, nezáleží mi na tom, proti komu hrám, vždy sa tam snažím dať všetko.
A potom uvidíme, na čo to bude stačiť. Budeme na to pripravení a verím, že aj v takejto náročnej skúške môžeme opäť obstáť dobre. Dáme do toho maximum,“ povedal pre klubový web Ghančan, ktorý sa v Trnave blysol dvoma gólmi.
Aj Rím pôjde do zápasu po náročnom týždni. V stredu viedol nad Realom 3:1, no napokon prehral 3:4, keď v závere inkasoval trikrát v priebehu siedmich minút, zakaždým po rohovom kope. V sobotu sa ale naladil domácim víťazstvom v Serie A nad Janovom 2:0.
Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
Rozhodcovia: Schärer - De Almeida, Erni (všetci Švaj.)/
Pravdepodobné zostavy:
Rím: Gollini - Balerdi, Ndicka, Hermoso - Wesley, de Roon, Pisilli, Molina - Soule, Mora - Malen
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Sul. Camara
Tréner Gian Piero Gasperini po zápase povedal, že výkon proti „bielemu baletu“ bol zároveň povzbudivý aj frustrujúci.
Sami sme si podrazili nohy počas piatich minút
„Prehrať takým spôsobom bolo hrozné, pretože sme podali solídny výkon, vytvorili si veľa šancí a dobre kombinovali.
Sami sme si podrazili nohy počas piatich minút – v priebehu tých siedmich či ôsmich minút prišli tri rohové kopy, z ničoho nič.“
Slovan a Rím sa už stretli v play off Európskej ligy v sezóne 2011/2012. „Belasí“ doma vyhrali 1:0, v odvete na Olympijskom štadióne remizovali 1:1 a postúpili do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej súťaže.
Utorkový duel povedú švajčiarski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Sandrom Schärerom.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo