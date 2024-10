ONLINE: Šachtar Doneck - Atalanta Bergamo: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Šachtar s Atalantou se naposledy potkaly v sezoně 2019/20 a také to bylo v Lize mistrů UEFA, konkrétně v její skupinové fázi. V obou případech se z výhry radovali hosté.zvítězil v Itáliimu ale porážku vrátila a na Ukrajině zvítězila jasně. Z postupu do play-off se nakonec radovala Atalanta, která obsadila druhé místo za suverénním Manchesterem City, Šachtar se po třetím místu musel spokojit s přesunem do Evropské ligy.