ONLINE: SK Sturm Graz - Club Bruggy: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

SK Sturm Graz



Po dlouhé dominanci Salzburgu v rakouské lize našel na něj recept právě tento celek. Sturm totiž senzačně slavil titul v loňském ročníku a tím pádem i postup do Ligy mistrů. V ní rozhodně dostal hratelné soupeře a může reálně bojovat o postup. Už Graz dokonce zajel na půdu dalšího překvapivého účastníka, tedy Brestu. Zde do poločasu dokázal vyrovnat, jenomže nevyšel mu vstup do toho druhého, proto Sima rozhodl o prohře černobílých těsným výsledkem 1:2.



I letos svěřencům trenéra Christiana Ilzera vycházejí boje v tuzemské Bundeslize. Patří jim totiž vedoucí pozice s jednobodovým náskokem na druhý Rapid Vídeň. Od prohry v pohárové Evropě odehrál Sturm tři duely, v nichž poznal všechny tři možné výsledky. Jenže zrovna o víkendu uspěl výsledkem 2:1 a nálada před Bruggami je na dobré úrovni.