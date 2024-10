ONLINE: Lille OSC - Real Madrid: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Zajímavostí je, že Real Madrid nemá na francouzské půdě v posledních letech tak dominantní bilanci, jak by se dalo očekávat. Z posledních čtyř zápasů v Lize mistrů na území Francie uspěl jen jednou, a to proti PSG. Historické statistiky ale nebudou hrát roli, když se oba týmy poprvé postaví proti sobě. Lille bude spoléhat na svou neprostupnou obranu na domácím hřišti, zatímco Real Madrid se bude snažit pokračovat v tradici úspěšných výsledků na evropské scéně, zejména s navrátivším se Mbappém v sestavě.

