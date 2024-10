ONLINE: Benfica Lisabon - Atlético Madrid: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Benfica Lisabon Domácí Benfica Lisabon v portugalské lize neprožila natolik povedený vstup a po sedmi kolech je na třetí pozici. Zlepšení přišlo až v září, kdy Benfica zvládla všechna tři ligová utkání, v nichž přehrála Santa Claru, Boavistu i Gil Vicente. Do Ligy mistrů pak portugalský celek vstoupil vítězstvím 2:1 na horké půdě Crvene Zvezdy.

