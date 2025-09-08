Ružomberok sa odhodlal k zmenám. Káder opúšťajú traja hráči

RUŽOMBEROK. Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok opustili hneď traja hráči. Účastník najvyššej slovenskej súťaže sa rozlúčil s českým útočníkom Davidom Hufom, ktorý prestúpil do FK Chrudim.
Na hosťovania odišli 20-roční obrancovia Daniel Prekop a Giuliano Antonio Marek.
Dvadsaťšesťročný Huf prišiel pod Čebrať na začiatku septembra 2024 z Pardubíc. Na svoje konto nazbieral 24 štartov a strelil v nich tri góly.
„Ďakujeme mu za pôsobenie v našom klube a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére, ako aj v osobnom živote,“ napísali Ružomberčania na klubovom webe.
Prekop bude hosťovať v druholigovom FC ŠTK 1914 Šamorín, pričom Liptáci si ho môžu v zime stiahnuť späť. Marek dohrá jesennú časť v Tatrane Liptovský Mikuláš.