Ružomberok sa odhodlal k zmenám. Káder opúšťajú traja hráči

Futbalisti MFK Ružomberok
Futbalisti MFK Ružomberok (Autor: FB/MFK Ružomberok)
TASR|8. sep 2025 o 13:21
Ružomberok je po šiestich zápaoch Niké ligy posledný.

RUŽOMBEROK. Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok opustili hneď traja hráči. Účastník najvyššej slovenskej súťaže sa rozlúčil s českým útočníkom Davidom Hufom, ktorý prestúpil do FK Chrudim.

Na hosťovania odišli 20-roční obrancovia Daniel Prekop a Giuliano Antonio Marek.

Dvadsaťšesťročný Huf prišiel pod Čebrať na začiatku septembra 2024 z Pardubíc. Na svoje konto nazbieral 24 štartov a strelil v nich tri góly.

„Ďakujeme mu za pôsobenie v našom klube a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére, ako aj v osobnom živote,“ napísali Ružomberčania na klubovom webe.

Prekop bude hosťovať v druholigovom FC ŠTK 1914 Šamorín, pričom Liptáci si ho môžu v zime stiahnuť späť. Marek dohrá jesennú časť v Tatrane Liptovský Mikuláš.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

