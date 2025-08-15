Ružomberok posilňuje obranu. Z Česka prichádza bývalý mládežnícky reprezentant

RUŽOMBEROK. Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok získal na ročné hosťovanie 22-ročného českého obrancu Lukáša Endla.
Bývalý mládežnícky reprezentant Česka prišiel pomôcť Ružomberčanom k zlepšeniu tabuľkového postavenia. Po troch odohraných zápasoch sú na poslednom mieste bez jediného bodu.
„Mám za sebou tri sezóny v Brne, kde som býval aj v základnej jedenástke. Potom prišiel prestup do Karvinej, tam som niečo odohral, no nebolo to veľa, očakávania boli väčšie. Mojim cieľom je trochu nakopnúť sám seba a zároveň pomôcť tímu.
Verím, že to bude úspešný kontrakt pre obe strany. O spokojnosti budem môcť hovoriť vtedy, keď sa mužstvu bude dariť a ja budem nastupovať v základnej zostave,“ povedal pre TASR Endl.