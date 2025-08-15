Ružomberok posilňuje obranu. Z Česka prichádza bývalý mládežnícky reprezentant

Lukáš Endl
Lukáš Endl (Autor: mfkruzomberok.sk)
TASR|15. aug 2025 o 15:47
ShareTweet0

Klub ho získal na ročné hosťovanie.

RUŽOMBEROK. Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok získal na ročné hosťovanie 22-ročného českého obrancu Lukáša Endla.

Bývalý mládežnícky reprezentant Česka prišiel pomôcť Ružomberčanom k zlepšeniu tabuľkového postavenia. Po troch odohraných zápasoch sú na poslednom mieste bez jediného bodu.

„Mám za sebou tri sezóny v Brne, kde som býval aj v základnej jedenástke. Potom prišiel prestup do Karvinej, tam som niečo odohral, no nebolo to veľa, očakávania boli väčšie. Mojim cieľom je trochu nakopnúť sám seba a zároveň pomôcť tímu.

Verím, že to bude úspešný kontrakt pre obe strany. O spokojnosti budem môcť hovoriť vtedy, keď sa mužstvu bude dariť a ja budem nastupovať v základnej zostave,“ povedal pre TASR Endl.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
3
1
2
0
5:3
5
V
R
R
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
0
3
1:8
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Lukáš Endl
    Lukáš Endl
    Ružomberok posilňuje obranu. Z Česka prichádza bývalý mládežnícky reprezentant
    dnes 15:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ružomberok posilňuje obranu. Z Česka prichádza bývalý mládežnícky reprezentant