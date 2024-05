Oslabená Žilina v závere udrela, na Liptove jej bod vystrelil Jambor

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Videli sme slušné ligové stretnutie, prvý polčas bol z oboch strán otvorený. Hostia mali šance i závary, my takisto dobrý balans v ofenzíve, čo sa týka rýchlych prechodov, aj postupného útoku. Boli sme aj nebezpeční. No vyskytlo sa i veľa situácií, keď sme boli neopatrní a neriešili sme ich kvalitne. Potom sme si pomohli štandardkou a vylúčením. Aj ďalej sme chceli byť aktívni. V druhej polke sa to aj darilo. Vedeli sme, že Žilina dnes musí vyhrať, že aj proti desiatim to bude náročné. Nechceli sme im to úplne otvoriť, mysleli sme aj na zadné vrátka. Mali sme však nejakú šancu dotiahnuť kvalitnejšie. Finálna tretina nás tentoraz hnevala. Bolo treba dať gól na 2:0 a bolo by po zápase."

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Sme smutní a sklamaní, že sme zápas nezvládli trojbodovo. V prvom polčase naše mužstvo malo viac šancí, aj tri - štyri tutovky. Ružomberok prvý i druhý polčas hrozil hlavne z rýchlych protiútokov. 40–50–metrové návraty sú potom veľmi náročné. Klobúk dole pred chalanmi, veď od 36. minúty hrali o jedného hráča menej. Napokon sme boli odmenení aspoň tým gólom. Berieme bod, ale nezakrývam sklamanie, chceli sme vyhrať. Aj na začiatku druhého polčasu sme mali ďalšiu tutovku."