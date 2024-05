ONLINE: MFK Ružomberok - MŠK Žilina, Niké liga (skupina o titul, 9. kolo, LIVE)

Ďatko sa predieral do šance, no proti domácej presile neuspel.

Chrien potiahol veľmi nádejný útok po ľavej strane, no jeho následnú prihrávku Gerecovi do obrovskej šance v poslednej chvíli prečítal vracajúci sa obranca.

Na Domonkosov center vyskakoval Mojžiš, no nedarí sa mu upratať loptu do siete.

Úvodné zostavy: MFK Ružomberok: Ťapaj – Gabriel, Malý, Mojžiš – Domonkos, Lavrinčík, Zsigmund (C), Tučný – Chrien, Gerec, Chobot. Náhradníci: Frühwald – Maslo, Luterán, Múdry, Šefčík, Jackuliak, Boďa, Marek, Selecký. Tréner: Ondřej Smetana MŠK Žilina: Belko – Minárik (C), Stojčevski, Ndjeungoue – Ďatko, Gidi, Sauer, S. Javorček – Bile, Jambor, Iľko. Náhradníci: Badžgoň, Belaník – Jaššo, Adang, Essomba, Bari, Hranica. Tréner: Michal Ščasný Rozhodca: Marhefka – Straka, Košecký.

