Ružomberok spečatil druhé miesto. Struhár: Je to historický úspech

DUNAJSKÁ STREDA. Nedeľňajší duel Dunajskej Stredy s Ružomberkom zostane hlavne pre hostí pamätným, keďže "Ruža" v MOL Aréne spečatila striebornú priečku vo futbalovej Fortuna lige za sezónu 2021/2022. Hostia vyhrali nad DAC 3:2 a pred posledným kolom si zaistili druhé miesto. Tréner hostí Peter Struhár sa vrátil do známeho prostredia, keďže v minulosti v DAC pôsobil ako hráč. V základnej časti sezóny nemohol byť pre koronavírus prítomný, tentokrát prišiel a z Dunajskej Stredy odišiel spokojný. "Veľmi ma to teší. Ešte som nebol na tomto krásnom štadióne. Škoda, že ako hráč som to nezažil. Ale možno o to viac to chutí teraz, že sa nám podaril tento historický úspech pre Ružomberok. Ešte sme aj vyhrali," povedal.

Bol pokojný aj keď prehrávali Struhár nečakal, že padne až päť gólov. "Všetci poznajú, akým spôsobom hráme. To, že padne toľko gólov, som určite nečakal. Väčšinou máme v zápasoch lepšie začiatky. Musím povedať, že za stavu 1:0 som bol pokojný, lebo vedel som, že naše silné stránky sa objavia. Musím byť rád, že sme tak rýchlo vedeli zareagovať a streliť dva góly," zhodnotil zápas.

Divákov potešil najmä tretí gól Ružomberka, keď Tomáš Bobček chrbtom k bráne pätičkou poslal loptu do siete. "Veľmi ma to teší. Bola to veľmi pekná, rýchla situácia. Tomáš hral veľmi dobre, korunoval to gólom. Som rád, že v posledných zápasoch ich strieľa," pochválil Struhár svojho zverenca. Chcú privítať aj zvučného súpera Ružomberok bude v nasledujúcej sezóne účinkovať v Európskej konferenčnej lige, na čo sa musia v klube dobre pripraviť. "Uvidíme, aké to bude. Máme mladých hráčov, väčšia časť ešte takéto zápasy nehrala. Je to predsa medzinárodná úroveň. Uvidíme, ako nám bude žičlivý žreb. Chceli by sme u nás privítať aspoň tri mužstvá, v treťom kole aj nejakého zvučného súpera," dodal Struhár. Druhé miesto je veľký úspech aj pre hráčov. "Čo sa týka zápasu, prvý polčas bol z našej strany dobrý. Mali sme tam nejaké šance. V druhom sme nepodržali loptu. Dostali sme sa pod tlak, ale uhrali sme to a radujeme sa z víťazstva a z druhého miesta," uviedol kapitán Ján Maslo, ktorý nedokázal pomenovať zlomový moment sezóny. "Bolo tam veľa faktorov. Tvrdá práca, dobrý kolektív, aj práca trénerov. Ťažko vypichnúť nejaký moment, kde sa to zlomilo v náš prospech," dodal 36-ročný obranca, ktorý predĺžil s klubom zmluvu a tým pádom aj kariéru.

Na baráž sa chceli naladiť víťazstvom DAC začal zápas výborne, už v 2. minúte išiel do vedenia. "Do stretnutia sme vstúpili mojim gólom. Škoda, že sme rýchlo inkasovali. Vedeli sme ako hrá Ružomberok - priamočiaro a z protiútokov. Dva góly z troch padli po týchto situáciách, na čo sme sa pripravovali. Sme smutní, ale musíme sa pripraviť na ďalší zápas a potom na baráž," uviedol domáci Milan Dimun.