Obhajobu zmarila nepremenená penalta. Trnava ovládla Slovenský pohár jediným gólom

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Myslím si, že teraz sme sa už fakt zapísali do histórie. Potvrdili sme to a sme za to šťastní. V predošlom finále by sme nedali gól do rána, dnes by to nedokázal Ružomberok. Už cez polčas som chalanom hovoril, že asi to je niekde hore napísané, že ten pohár zoberieme. Namiesto organizácie dnes bola veľakrát dezorganizácia. Na to sa história pýtať nebude, pohár máme my a sme veľmi šťastní.“

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „My sme plnili plán od začiatku. Vedeli sme, že Trnava bude chcieť na nás vyletieť a budú chcieť využiť energiu fanúšikov. Hrali prakticky v domácom prostredí, my sme im chceli prvých 20 minút znepríjemniť, rozkúskovať a spomaliť. To sa nám do bodky darilo, do ničoho sme ich nepustili, postupne sme sa dostávali do zápasu. Bol to veľmi súbojový zápas. Žiaľ, prepadli sme v jednoduchej situácii. Druhý polčas bol viac o nás, ale keď z vytvorených šancí nedáme gól, nemôžeme pomýšľať na výsledok.“

Erik Daniel, krídelník Trnavy a autor víťazného gólu: „Zápas bol veľmi ťažký, veľa dlhých lôpt. To sme však čakali a chceli sme ich tým zdolať aj my. Dali sme gól a sme veľmi šťastní, že sme vyhrali. Už si ten môj gól ani nepamätám. Mišo Ďuriš išiel do súboja, padlo to predo mňa a ja som sa snažil strieľať popod nohy, čo vyšlo.“

Jan Hladík, kapitán Ružomberka: „Musím povedať, že som na chalanov hrdý, pretože sme odohrali výborný zápas. Vytvorili sme si dosť šancí, no bez gólu nemôžeme pomýšľať na víťazstvo.“