Dôležitý triumf Ružomberčanov v boji o záchranu, ukončili sériu neporaziteľnosti Skalice

Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: „Samozrejme, sme spokojní. Sú to dôležité tri body. Zápas mal slušnú kvalitu, bol živý, energický a plný emócií. To sme aj potrebovali do tohto stretnutia dostať. Inak by sme nemali šancu stretnutie zvládnuť. To bola dobrá reakcie našej kabíny, že sa vybehlo energicky, emočne. Tiež sme mali veľa zaujímavých akcií, aj dosť predfinálnych situácií, keď už len bolo treba dať poslednú prihrávku. Tým by sme si šancí vytvorili ešte oveľa viac. Boli tam situácie, ktorými sme mohli zápas ešte skôr zatvoriť, či vyhrať výraznejšie.“

David Oulehla, tréner Skalice: „Spokojní nie sme, prehrali sme dôležitý zápas. Bolo to veľmi živé stretnutie, v skupine o udržanie nadštandardné. Zápas mal tempo, hralo sa hore – dole. Nechýbali súboje, hralo sa agresívne, s energiou. Bol to zápas aj pre diváka, mal svoj vývoj. Naše mužstvo do stretnutia vstúpilo veľmi slušne, Jan Vlasko mal tisícpercentnú tutovku. Prvý gól strelil súper, čím sa dostal do určitej výhody. My sme potom museli viac tvoriť a domáci sa dostávali do nebezpečných brejkov. Prišlo ale vyrovnanie, čo chalanom pomohlo, ale ďalší inkasovaný gól nás zase dostal dole. Som však rád, náš tím to nezabalil a pokračovali sme ďalej nejakým spôsobom. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám už v závere vyrovnať.“