Český útočník zostáva na Liptove. Ružomberok predĺžil zmluvu s kapitánom Hladíkom

RUŽOMBEROK. Český futbalista Jan Hladík sa dohodol s vedením MFK Ružomberok na predĺžení zmluvy.
Tridsaťdvaročný útočník, ktorý prišiel do najvyššej slovenskej súťaže na začiatku septembra 2023 zo Zbrojovky Brno, podpísal s klubom nový kontrakt do 31. mája 2028.
„Som rád, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Beriem to ako odmenu za svoju prácu. Nuž a musím pokračovať v tom, čo Ružomberok odo mňa očakáva.
Táto sezóna sa pre nás nezačala dobre, ale verím, že svojou prácou sa mužstvo bude posúvať ďalej,“ povedal pre TASR Hladík, ktorý zatiaľ za Liptákov v Niké lige odohral 59 zápasov a 14-krát skóroval.
„Doterajšie obdobie v ružomberskom klube mi veľa dalo. Nové skúsenosti, veľa kamarátov a vrcholy v mojej kariére, keď som si zahral európske pohárové súťaže. Určite to bol dobrý krok, čo som vtedy spravil,“ dodal kapitán „Ruže“.