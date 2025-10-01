Český útočník zostáva na Liptove. Ružomberok predĺžil zmluvu s kapitánom Hladíkom

Jan Hladík
Jan Hladík (Autor: TASR)
TASR|1. okt 2025 o 14:16
Dohodli sa na dvojročnom kontrakte.

RUŽOMBEROK. Český futbalista Jan Hladík sa dohodol s vedením MFK Ružomberok na predĺžení zmluvy.

Tridsaťdvaročný útočník, ktorý prišiel do najvyššej slovenskej súťaže na začiatku septembra 2023 zo Zbrojovky Brno, podpísal s klubom nový kontrakt do 31. mája 2028.

„Som rád, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Beriem to ako odmenu za svoju prácu. Nuž a musím pokračovať v tom, čo Ružomberok odo mňa očakáva.

Táto sezóna sa pre nás nezačala dobre, ale verím, že svojou prácou sa mužstvo bude posúvať ďalej,“ povedal pre TASR Hladík, ktorý zatiaľ za Liptákov v Niké lige odohral 59 zápasov a 14-krát skóroval.

„Doterajšie obdobie v ružomberskom klube mi veľa dalo. Nové skúsenosti, veľa kamarátov a vrcholy v mojej kariére, keď som si zahral európske pohárové súťaže. Určite to bol dobrý krok, čo som vtedy spravil,“ dodal kapitán „Ruže“.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
1
1
5
10:14
4
R
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

