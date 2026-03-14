ONLINE: MFK Ružomberok - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 2. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a FC Košice dnes hrajú zápas 2. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC Košice dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 2. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
14.03.2026 o 15:30
2. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
V druhom kole nadstavbovej časti Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Košicami.
Hostia z Košíc síce mali náročný úvod ročníka, no momentálne sa vezú na úspešnej vlne, ktorú potvrdili aj minulý víkend, kedy doma vyhrali nad Trenčínom 2:0. Spolu so Slovnaft Cupom, kde sa už prebojovali do semifinále, ťahajú šnúru desiatich súťažných duelov bez prehry. Počínanie tímu z druhého najväčšieho slovenského mesta sa prejavuje aj v ligovej tabuľke. Tam sa nielen odlepili z dna, ale momentálne im so ziskom dvadsaťsedem bodov patrí siedma priečka. Od ôsmeho Komárna a deviateho Ružomberka ich delia dva body.
Domáci Ružomberčania nevstúpili do nadstavby správnou nohou, keď v predchádzajúcom kole prehrali v Zlatých Moravciach s Komárnom 0:3. Na svojom konte preto naďalej majú dvadsaťpäť bodov a v tabuľke im patrí deviata priečka. Rovnaký počet bodov má aj ôsme Komárno. Od desiateho Trenčína delí Liptákov jeden bod.
Pri pohľade na doterajšie vzájomné merania síl aktuálnych súperov v tomto ročníku majú väčší dôvod na spokojnosť Košičania. V základnej časti Niké ligy totiž doma zdolali Ružu 3:1, následne na jej pôde remizovali 1:1 a v Slovnaft Cupe ju pod Čebraťom zdolali 4:2. Navyše svoju šnúru bez prehry odštartovali práve remízou v centre dolného Liptova.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
23
11
3
9
47:31
36
P
V
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
23
6
7
10
27:34
25
V
R
R
R
P
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
23
6
7
10
24:37
25
P
R
R
P
V
4
AS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body