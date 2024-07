Ružomberok doma neudržal vedenie, Banskej Bystrici zaistil bod Rymarenko

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Naše mužstvo malo dobrý vstup do zápasu, od začiatku bolo aktívne. Súpera v jeho rozostavení sme sa snažili otvárať, nábehmi za jeho obranu, čo sa chlapcom aj darilo. Vyťažili sme z toho úvodný gól, lenže potom sme stratili kontrolu nad hrou a chalani pustili do zápasu aj súpera, čo bola škoda. Bystričania mali dve-tri nebezpečné situácie, z ktorých nás mohli potrestať. Do druhého polčasu chalani dobre vstúpili, dianie na ihrisku kontrolovali. Mali sme však pridať druhý gól, alebo stretnutie dohrať takticky a zodpovedne smerom dozadu. Žiaľ, prepadli sme v jednoduchej situácii."

Marek Bažík, tréner B. Bystrice: "Bol to ťažký zápas, pričom rovnaký sme aj predpokladali. Ružomberok v poslednom období potvrdzoval veľkú kvalitu, čo sme videli aj v Európskej lige. Do zápasu lepšie vstúpil domáci tím, ktorý aj strelil gól, ale potom sa hra trochu vyrovnala. Mali sme dve-tri veľmi nebezpečné situácie, z ktorých mohol padnúť gól. Cez prestávku sme nabádali hráčov, že treba v našej aktivite pokračovať. Napokon sme boli odmenení pekným Rymarenkovým gólom. Chcem chalanom zagratulovať, lebo sme hrali proti kvalitnému mužstvu. Bod si vážime.“