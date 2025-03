Brunej, Grenada, Zambia. Ruskí fanúšikovia študujú atlas a píšu o hnusnej fraške

Ten sa symbolicky podujal na čestný výkop. Ruku k dielu musel priložiť aj tréner Valerij Karpin, ktorý vysokého útočníka nominoval, napriek tomu, že s ním nemá dobré vzťahy a už s ním nepočítal.

"Stala sa úžasná vec, pretože som sa tak rozhodol, tak som to chcel. Ľudia sa menia. Arťom si to zaslúžil. Fajn? Predtým ste si mysleli, že si to zaslúži, ale ja som mal iný názor. Teraz som si to rozmyslel. Čo je na tom zlé?" citovala Karpina ruská Match TV.

Tridsaťšesťročný Dziuba sa stal tiež najstarším hráčom, ktorý skóroval v ruskej reprezentácii

Je to šialené, píšu fanúšikovia

Zápas proti Grenade a Dziubov rekord vyvolal na ruské pomery veľmi ostrú diskusiu medzi fanúšikmi pod článkami na portáli Sport-Express.

V ohlasoch prevládajú negatívne či uštipačné reakcie a niektoré diskusné príspevky už boli zmazané.