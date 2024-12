Zväz ocenil mladého rozhodcu. Teraz viem, že zvolená filozofia je správna, vraví

V súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu, v odbore preklad a tlmočenie so špecializáciou na právo a ekonomiku. Okrem toho pracuje, ešte počas štúdia, z domu ako prekladateľ dabingových scenárov a titulkov.

Rozhodujem od jesene roku 2019, ale keďže už o pár mesiacov nato sa svet začal zmietať v pandémii, v rokoch 2019 a 2020 som rozhodoval oveľa menej, ako by som mohol. Celkovo som tak v okrese strávil dve relatívne kompletné sezóny. Následne som dve sezóny rozhodoval v 6. ligách VsFZ a od leta 2024 rozhodujem na piatoligových trávnikoch.

S akými zaujímavými osobnosťami ste sa na trávniku stretli?

Medzi najzaujímavejšie môžem zaradiť napríklad zápasy zo zimnej prípravy 2023/2024, keď do susednej Starej Ľubovne prišiel bývalý reprezentant Erik Jendrišek, a mal som tú česť byť rozhodcom aj asistentom na zopár stretnutiach. Do Starej Ľubovne prišla napríklad Spišská Nová Ves či Tatran Prešov. Pre mladého rozhodcu je to vždy impulz a stretnutie s realitou vyššieho futbalu, keď zistí, že takéto tímy berú aj prípravné zápasy veľmi seriózne. Ani tam nie je priestor na stratu koncentrácie.