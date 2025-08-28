Nóri sú v jednom koši so Slaviou Praha. Newcastle až v poslednom s trpaslíkmi

Hráči Bodö/Glimt oslavujú gól.
Hráči Bodö/Glimt oslavujú gól. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
28. aug 2025 o 08:34
Pozrite si rozdelenie košov pre ligovú fázu Ligy majstrov.

MONAKO. Známe sú tímy, ktoré si vybojovali účasť v ligovej fáze tohtoročnej Ligy majstrov.

Mužstvá sú pred žrebom rozdelené do štyroch košov podľa klubového koeficientu. Každý tím odohrá zápasy proti dvom súperom z každého koša – jeden doma a jeden vonku.

Tímy nebudú môcť nastúpiť proti súperom z vlastnej krajiny a zároveň budú obmedzené na maximálne dvoch protivníkov z jedného štátu.

Žreb ligovej fázy sa uskutoční vo štvrtok v Monaku. Prvé zápasy sú na programe od 16. do 18. septembra.

Finále sa odohrá 30. mája 2026 v Puskás Arene v Budapešti.

Rozdelenie košov Ligy majstrov

1. kôš: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Inter Miláno, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona

2. kôš: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica Lisabon, Atalanta Bergamo, Villarreal, Juventus Turín, Eintracht Frankfurt, Club Bruggy

3. kôš: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Neapol, Sporting Lisabon, Olympiakos Pireus, Slavia Praha, Bodø/Glimt, Olympique Marseille

4. kôš: FC Kodaň, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, Union SG, Karabach, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kajrat Almaty

    dnes 08:34
