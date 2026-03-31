Skúsený anglický tréner sa vyjadril k svojmu návratu. Chce si to užiť a pomôcť mužstvu

Roy Hodgson
Roy Hodgson (Autor: Marca Zonal | Data & Fútbol)
SITA|31. mar 2026 o 13:12
Sedemdesiatosemročný kouč bol angažovaný ako dočasný tréner Bristolu City po odvolaní Gerharda Strubera.

Skúsený anglický futbalový tréner Roy Hodgson uviedol, že jeho prekvapivý návrat k trénovaniu v druholigovom klube Bristol City potrvá len do konca aktuálnej sezóny.

Sedemdesiatosemročný kouč bol angažovaný ako dočasný tréner po odvolaní Gerharda Strubera.

Hodgson sa tak vrátil na lavičku po viac než dvoch rokoch, keď naposledy pôsobil v Crystal Palace.

Bývalý tréner anglickej reprezentácie zdôraznil, že ho oslovila práve krátkodobosť angažmánu. Klub podľa neho hľadal niekoho, kto dokáže rýchlo pomôcť tímu v závere sezóny, pričom ide približne o päťtýždňovú misiu.

Hodgson má za sebou viac než 50 rokov trénerskej kariéry, počas ktorej viedol kluby ako FC Liverpool, Inter Miláno, FC Fulham či Udinese Calcio.

Skúsený tréner odmietol možnosť dlhodobejšieho pôsobenia alebo funkcie športového riaditeľa. Ako sám uviedol, chce si návrat užiť a pomôcť mužstvu najmä na ihrisku.

Bristol City je momentálne na 16. mieste The Championship a čaká na ukončenie série bez víťazstva. Hodgsonov debut na lavičke príde v najbližšom ligovom zápase.

Eddie Howe, tréner Newcastle United.
