Ronaldinho sa vracia na ihrisko. Legenda svetového futbalu podpísala zmluvu s talianskym klubom

Dvojnásobný držiteľ ocenenia FIFA pre najlepšieho futbalistu roka Ronaldinho je už oficiálne hráč talianskeho treťoligového tímu Ravenna FC.
Štyridsaťšesťročný Brazílčan to oznámil na podujatí v Miami. Prezident klubu Ignazio Cipriani, podnikateľ a majiteľ hotelovej siete, označil podpis za „mimoriadny moment“ pre klub a jeho budúci rozvoj.
Podľa vyhlásenia klubu je to „oveľa viac než len symbolický záväzok“. Ronaldinho si stanovil za cieľ streliť svoj posledný gól ako profesionálny futbalista v drese Ravenny.
„Už sa neviem dočkať, kedy budem znova tancovať s loptou a napíšem nový príbeh spolu s Ignaziom a celou rodinou Ciprianiovcov,“ povedal.
Ronaldinho je zároveň akcionár klubu, ktorý vlastní od roku 2024 Cipriani. Viceprezident klubu je bývalý športový riaditeľ AC Miláno Ariedo Braida.
Ronaldinho odohral svoj posledný profesionálny zápas v roku 2015 za brazílsky tím Fluminense.
O dva roky neskôr oficiálne ukončil kariéru. Medzi jeho najväčšie úspechy patria dve ocenenia FIFA pre najlepšieho hráča roka.
V roku 2006 vyhral Ligu majstrov s FC Barcelona a štyri roky predtým vyhral MS s Brazíliou.
V septembri sa predstaví aj slovenským fanúšikom, keď odohrá exhibičný zápas v Trnave.