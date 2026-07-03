Neapol oficiálne predstavil nového trénera. Lobotku bude viesť úspešný Talian

Novým trénerom futbalistov Neapola sa stal Massimiliano Allegri. 58-ročný kouč, ktorý po sezóne skončil v AC Miláno, s úradujúcim vicemajstrom podpísal trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na webe.
Allegri pôsobil v Miláne od vlaňajšieho mája a ak by tím doviedol do Ligy majstrov, bola by jeho zmluva predĺžená automaticky o ďalší rok.
V poslednom kole sezóny ale AC prehral 1:2 s Cagliari a skončil piaty so stratou jediného bodu na Ligu majstrov.
Allegri bol preto odvolaný, dlho bez práce ale nezostal. Neapol si ho vyhliadol ako náhradu za Antonia Conteho, ktorý v ročníku 2024/25 doviedol "Partenopei" k titulu, ale po uplynulej sezóne kvôli nezhodám s vedením skončil. Podľa špekulácií by sa teraz mal ujať talianskej reprezentácie.
Okrem pôsobenia v AC Miláno, ktorý už trénoval v rokoch 2010 až 2014 a získal s ním jeden titul, viedol Allegri tiež Sassuolo, Cagliari a dvakrát Juventus.
S turínskym celkom počas prvého angažmánu päťkrát vyhral Sériu A.