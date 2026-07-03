Neapol oficiálne predstavil nového trénera. Lobotku bude viesť úspešný Talian

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri (Autor: SITA/AP)
ČTK|3. júl 2026 o 11:09
ShareTweet0

Vo funkcii nahradí Conteho.

Novým trénerom futbalistov Neapola sa stal Massimiliano Allegri. 58-ročný kouč, ktorý po sezóne skončil v AC Miláno, s úradujúcim vicemajstrom podpísal trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na webe.

Allegri pôsobil v Miláne od vlaňajšieho mája a ak by tím doviedol do Ligy majstrov, bola by jeho zmluva predĺžená automaticky o ďalší rok.

V poslednom kole sezóny ale AC prehral 1:2 s Cagliari a skončil piaty so stratou jediného bodu na Ligu majstrov.

Allegri bol preto odvolaný, dlho bez práce ale nezostal. Neapol si ho vyhliadol ako náhradu za Antonia Conteho, ktorý v ročníku 2024/25 doviedol "Partenopei" k titulu, ale po uplynulej sezóne kvôli nezhodám s vedením skončil. Podľa špekulácií by sa teraz mal ujať talianskej reprezentácie.

Okrem pôsobenia v AC Miláno, ktorý už trénoval v rokoch 2010 až 2014 a získal s ním jeden titul, viedol Allegri tiež Sassuolo, Cagliari a dvakrát Juventus.

S turínskym celkom počas prvého angažmánu päťkrát vyhral Sériu A.

Serie A

    Massimiliano Allegri
    Massimiliano Allegri
    Neapol oficiálne predstavil nového trénera. Lobotku bude viesť úspešný Talian
    dnes 11:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Neapol oficiálne predstavil nového trénera. Lobotku bude viesť úspešný Talian