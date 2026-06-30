AC Miláno hlási veľkú posilu. Za víťaza Ligy majstrov zaplatilo cez 70 miliónov

Portugalský futbalový reprezentant Goncalo Ramos prestúpil z Paríža Saint-Germain do AC Miláno. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s talianskym tímom päťročnú zmluvu do júna 2031.
Za Ramosa zaplatí AC odstupné 74 miliónov eur, s bonusmi sa môže suma vyšplhať až na 90 miliónov. V utorok o tom informovali oba kluby.
Ramos ovládol s francúzskym veľkoklubom dvakrát Ligu majstrov v sezónach 2024/2025 a 2025/2026, no v nabitom kádri PSG nenastúpil v základnej zostave najprestížnejšej európskej klubovej súťaže v uplynulom ročníku ani raz. Tri tituly si pripísal aj v Ligue 1, pripomenula agentúra AFP.
Vlani triumfoval aj v Superpohári UEFA. V drese PSG nastúpil na 131 zápasov, v ktorých si pripísal 45 presných zásahov. Ramos sa v talianskom tíme stretne s krajanom Rubenom Amorimom, ktorý je novým trénerom Milána.
S portugalským národným tímom zvíťazil v Lige národov v ročníku 2024/2025. V reprezentačnom drese strelil desať gólov, jeden z nich zaznamenal v kvalifikácii na ME 2024 proti Slovensku (3:2). Na juniorskej úrovni je vicemajstrom Európy v kategóriách do 21 a do 19 rokov.