Inter Miláno sa rozlúčil s hráčmi, ktorí zbierali trofeje. Končia obrancovia aj brankár

Francesco Acerbi.
Francesco Acerbi. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. jún 2026 o 13:10
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Všetkým sa k 30. júnu skončila zmluva.

Taliansky klub Inter Miláno sa v utorok rozlúčil so štvoricou hráčov, ktorým sa k 30. júnu skončila zmluva.

Káder úradujúceho talianskeho majstra opustili obrancovia Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Francesco Acerbi a brankár Yan Sommer. Inter o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.

Najdlhšie pôsobil v kádri Interu 34-ročný Holanďan De Vrij, ktorý získal za osem sezón deväť trofejí. Za Inter strelil aj 13 gólov, vrátane troch v derby proti mestskému rivalovi AC.

Taliansky univerzál Darmian posilnil po ročnom hosťovaní „Nerazzurri“ natrvalo v roku 2021 a na konte má tiež 9 celkových prvenstiev.

Jeho krajan 38-ročný Acerbi odohral za Inter štyri sezóny s bilanciou šesť trofejí. Je zároveň autorom pamätného vyrovnávajúceho gólu z minuloročnej semifinálovej odvety Ligy majstrov proti Barcelone.

Štvoricu tridsiatnikov dopĺňa švajčiarsky brankár Yan Sommer, ktorý si v uplynulom ročníku Serie A pripísal 15 núl a počas troch sezón oslavoval zisk štyroch trofejí.

Jeho miesto by mal zaujať 28-ročný Španiel Josep Martinez.

Serie A

    Francesco Acerbi.
    Francesco Acerbi.
    Inter Miláno sa rozlúčil s hráčmi, ktorí zbierali trofeje. Končia obrancovia aj brankár
    dnes 13:10
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